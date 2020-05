Sanidad valorará mañana con las CCAA hacer obligatorias las mascarillas en espacios públicos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que el Ministerio abordará este viernes por la tarde con las comunidades autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la necesidad de establecer que el uso de mascarillas sea obligatorio en los espacios públicos.

Durante su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso por la crisis del coronavirus, Illa ha apuntado que las autoridades sanitarias están valorando "si hay que ir un paso más allá" en el uso

LA OPOSICIÓN PIDE MASCARILLAS OBLIGATORIAS

El diputado de Vox Juan Luis Steegman ha criticado que el director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, "no tenga claro" si hay que llevar o no mascarilla o que diga que no es necesario hacer test masivos a la población. Para Steegmann, lo que tiene que hacer Sanidad es declarar obligatorio el uso de mascarillas. Misma opinión ha compartido la diputada 'popular' Cuca Gamarra.

Tambien Ciudadanos ha pedido que se ponga en marcha ya "hoy" el uso obligatorio de la mascarilla en los espacios públicos. Su portavoz en la comisión, Guillermo Díaz, se ha preguntado qué diferencia hay entre un vagón de metro o un supermercado pequeño y apunta que esta medida tienen "más beneficos" que defectos. "La mascarilla está adquiriendo cada vez más peso" durante la pandemia, ha añadido la representante de PNV, Josune Gorospe, que ha propuesto que la nomenglatura de este materia sea uniforme a nivel internacional pues, a su juicio, existe "confusión" en este aspecto sobre la protección de las mismas.

DURAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El ministro ha escuchado tras su intervención duras críticas del PP y Vox hacia su gestión de la crisis, principalmente acerca de su política de compras de equipamientos de protección y sobre la falta de transparencia del Ejecutivo sobre los datos de la pandemia en el país. Gamarra, por ejemplo, le ha propuesto una segmentación de la población; la obligatoriedad de la mascarilla; pruebas PCR para todos los profesionales esenciales, priorizando en sanitarios y residencias; crear una reserva de equipos de proteccion, test y respirdores; o la creación de una unidad de seguimiento de las pandemias.

Del mismo modo, Gamarra ha exigido más transparencia al Ejecutivo en sus comunicaciones. "No hay español capaz de seguir una de sus estadísticas", ha denunciado la diputada, antes de indicar que tampoco concuerdan las cifras de las compras que suele realizar el Ministerio con lo que luego el ministro señala en la comisión del Congreso.

Steegman, por su parte, ha pedido realizar pruebas masiva y hacer un "aislamiento inteligente, no discriminado". Del mismo modo, ha pedido a Illa que haga públicos los nombres de los expertos que le asesoran y le ha exigido que "muestre arrepentimiento" por su gestión que, a su juicio, "ha sido un peligro para la salud pública". "Se tienen que ir", ha concluido.

El portavoz de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Sergio Sayas, ha declarado su desilusión ante estas comparecencias de Illa en el Congreso. A su juicio son "un monólogo sobre lo que ya se ha visto durante la semana" y, aunque reconoce que el ministro tiende la mano a la oposición, su departamento "sigue sin facilitar la información" que le piden los partidos. En su caso, informes técnicos sobre la crisis. Similares han sido las palabras de la representante de ERC, Pilar Vallugera: "es evidente su interés por comparecer, pero sería bueno que fuéramos un órgano de debate más profundo".