Sanidad advierte que sólo hay un criterio para contar los casos de COVID-19

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha advertido a Cataluña y a las comunidades que pretendan cambiar la forma de contabilizar los fallecidos por la COVID-19 que sólo hay un criterio común para hacerlo, el que marcan las autoridades internacionales, y que no se puede realizar de otra manera.

Este criterio es el acordado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por el Centro Europeo de Prevención y Alertas de Enfermedades, con lo que "otro tipo de consideraciones" no estarían en esa línea y "no lo vamos a hacer", ha dicho el ministro este jueves ante la Comisión de Sanidad del Congreso.

Unas palabras que también han sido repetidas desde la Moncloa por la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha instado a la Generalitat a no especular con las cifras de los fallecidos por el coronavirus y no intentar confundir a los ciudadanos.

Por su parte, Illa se ha reafirmado en la defensa de la definición de "caso", después de que los grupos parlamentarios de la oposición le reprocharan que las cifras de Sanidad no recogen los fallecidos que se sospecha que han muerto por el virus, porque no se les ha podido diagnosticar al no haber pruebas suficientes.

Las críticas más duras le han llegado de la diputada del PP Concepción Gamarra del PP, quien le ha dicho que sabe "perfectamente" que los datos que Sanidad ofrece "no son ciertos"; y no lo son porque, "si no se tienen test, difícilmente se pueden confirmar". "Lo mínimo que nos merecemos es que se nos diga la verdad, que no se nos tome el pelo", ha afirmado. "Si no sabe, váyase; si no quiere, váyase", ha apostillado.

La mayoría de los grupos han coincidido en pedir al ministro test masivos para hacer diagnósticos del virus y lo han hecho en un día en el que Illa ha asegurado que el Ministerio ha aumentado la capacidad de realizar PCR y que en las últimas tres semanas se ha pasado de los 20.000 PCR a más de 47.000 diarios.

De esta forma, desde el inicio de la crisis y hasta el 13 de abril, según ha revelado el ministro, la cifra total de estas pruebas diagnósticas en España es de 930.230. A esta cifra, hay que sumar, además, los dos millones de test rápidos que se han distribuido ya por toda España.

Pero en la comisión pesaban los datos que ha presentado Cataluña -7.097 fallecimientos, entre confirmados y sospechosos, al añadir los datos de las empresas funerarias- y que no han sido recogidos como tal en los últimos datos del Ministerio. Unas cifras en las que ha insistido la propia Generalitat y otras comunidades.

Así, Quim Torra ha apelado al resto de autonomías y al Estado a aplicar su mismo recuento, que ha dicho que ofrece una "visión global" de la pandemia y es, además, un ejercicio de "transparencia", porque "los ciudadanos deben saber lo que está pasando".

También la consejera catalana de Salud, Alba Vergés, ha pedido a otras administraciones públicas a facilitar todos los datos de fallecimientos de que disponen, porque es "pertinente en el siglo XXI, el siglo de los datos y la tecnología", que pongan a disposición de los ciudadanos toda la información bajo "la premisa" de "la transparencia a la ciudadanía".

Mientras, desde la Comunidad de Madrid, su vicepresidente, Ignacio Aguado, considera "razonable" el nuevo método de cálculo que aplica Cataluña: "A día de hoy solo se están publicando los fallecidos en los hospitales que previamente han dado positivo en un test, pero en esa cifra no se incluyen los fallecidos en las residencias y en los domicilios",.

Además, el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha dicho que se van a ajustar y triangular los datos, incluso con las cifras de defunciones provenientes del Instituto de Medicina Legal y Forense, en la línea de lo que está haciendo Cataluña con las funerarias, y ya mañana seguramente esta comunidad podrá ofrecer datos de fallecidos en hospitales, en las residencias y en sus casas.