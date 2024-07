Saiz acusa a PP de "estar desnortado" en materia migratoria y pone como ejemplo a Nico Williams:"Vienen buscando futuro"

La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado al PP de falta de "empatía" y de estar "desnortado" en materia migatoria frente a la política "eficaz" del Gobierno y ha puesto como ejemplo de al jugador de la Selección Española de Fútbol, Nico Williams, cuya familia llegó a España procedentes de Ghana tras saltar la valla de Melilla.

"De que estamos hablando, de una carrera hacia la insolidaridad, hacia el desonocimiento, hacia lanzar mensajes confusos a la ciudadanía, mostrando un total desconocimiento de las competencias cuando la política del Gobierno de España es una política eficaz y ambiciosa, cuando lo que se está poniendo encima de la mesa es una modificación legislativa para que esa solidaridad pase a ser obligatoria", ha indicado Saiz durante su participación en el Consejo General de Economistas.

En este sentido, ha instado a la responsabilidad del Partido Popular par que esté a la altura del Gobierno y "que haga una oposición constructiva en una política de Estado". "Ningún gobernante se puede poner de perfil ante la situación de menores no acompañados que vienen totalmente desprotegidos a nuestro país", ha argumentado la ministra después de recordar las palabras de Nico Williams "el héroe de la Selección Española", en las que contaba "como venían aquí a buscar un futuro mejor y a dar de comer a sus países".

Por ello ha insistido en pedir al PP, al que ha acusado de "inacción", la "solidaridad que ellos piden en Europa". "Que la tengan en el país, en el marco de nuestras fronteras, que no se pongan de perfil, que se está hablando de menores no acompañados, personas absolutamente desprotegidas y vulnerables", ha argumentado.

INFORME AiREF

Por otra parte, Elma Saiz se ha referido al informe de la AiREF sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y ha asegurado que el Gobierno trabaja ya en algunas de estas mejoras como el plan de accesibilidad a la prestación y un plan de comunicación y ha reprochado a comunidades autónomas del PP como Madrid y Andalucía que hayan reducido el presupuesto dedicado a las rentas autonómicas de protección. "Esto no es una buena noticia, no es un comportamiento adecuado y apelo a la corresponsabilidad porque el IMV no es la única herramienta para conseguir una inclusión plena", ha argumentado.

Respecto a la reclamación colectiva contra la ley de ingreso mínimo vital planteada ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, se ha limitado a explicar que, por parte del Gobierno "se está trabajando de manera permanente en la mejora del IMV". "Siempre me refiero al ingreso mínimo vital como una política que ha sufrido, se han ido incorporando incentivos al empleo desde el año 2020 de supuesta en marcha, estamos trabajando de manera permanente en el análisis y en su mejora y cuando tengamos alguna propuesta a concretar, así lo haremos a ver", ha añadido.