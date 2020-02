Más de 60 años del retrovisor en España: una invención disputada

Estamos acostumbrados a subirnos al coche y ver que tenemos dos retrovisores. Los espejos izquierdo y central son los obligatorios, el derecho es opcional aunque pasa a ser indispensable cuando alguno de los anteriores está roto. Esta normativa se aplica a los vehículos de transporte de hasta 9 viajeros. En el caso de las motos, cuando superen los 100 kilómetros/hora, el uso de ambos retrovisores se convierte en obligatorio, según la ITV. Pero... ¿desde cuándo los vehículos tienen espejo retrovisor?

La inventora fue la primera piloto en ganar carreras de autonomóviles en 1903, Dorothy Levitt. La deportista se inspiró en una de las competiciones para crear este componente que ahora es imprescindible en cualquiera de nuestros vehículos. Levitt es la autora de 'The Woman and The Car: A Chatty Little Handbook for the Edwardian Motoriste'; es en esta publicación donde cuenta su experiencia al volante y el por qué se debería instalar un espejo: "Las mujeres deberían colocar un pequeño espejo de mano en un sitio adecuado del coche y elevarlo de vez en cuando para poder mirar hacia atrás durante el trayecto", una cita recogida dentro de la publicación de la deportista y recogidas por Infobae.

Del uso casual al obligatorio del espejo retrovisores

Fue en 1921 cuando las industrias empezaron a incorporar este espejo a los vehículos. En ese mismo año fue registrada la patente con el nombre de 'Elmer Berger', es el nombre de la persona que se le atribuyó la patente. Aunque, al piloto Ray Harroun, fue a quien se le ocurrió usar un pequeño espejo en 1911 en las 500 millas de Indianápolis. El primer automóvil que incorporó un espejo retrovisor fue el Model T Fordm, en 1927, pero no pasó hasta 30 o 40 años después cuando el componente del automóvil pasó a ser estándar en todos los vehículos, según el portal 'Motor y Racing'.

Años después, en 1958, tal día como un 26 de febrero, el Ministerio de Fomento ordenó que todos los vehículos motorizados deben estar provistos, en carreteras de un espejo retrovisor.

El retrovisor indispensable en el vehículo

¿Sabes todas las maniobras que implican mirar al menos uno de los tres retrovisores? Seríamos incapaces de conducir. Los espejos retrovisores ayudan en los aparcamientos para calcular distancias y encajar nuestro vehículo, cuando queremos adelantar o mientras estamos conduciendo para saber si se nos acercan pero sobre todo, uno de los momentos imprescindibles en el que lo tenemos que mirar es en las incorporaciones; tanto cuando un automóvil se está incoporando a través de un carril de acceleración, acceder a una rotonda o cuando queremos hacer un adelantamiento. Por eso, antes de empezar nuestro viaje al volante debemos comprobar que tenemos los espejos colocados para evitar, todo lo posible, los puntos ciegos y estén ajustados. Aunque a veces se lo olvidamos.

Situación: Vas conduciendo tu sola por la autopista. Quieres adelantar un coche Y cuando compruebas que has sobrepasado el vehículo miras en el retrovisor derecho y... pic.twitter.com/Ch9mukSCnL — Violeta Suri (@VioletaSuri) February 26, 2020

Los puntos muertos en los espejos retrovisores

Cuánto más grande es un vehículo más puntos ciegos o los ángulos muertos podemos encontrarnos. Cuando conducimos nuestros ojos no pueden cubrir todas las direcciones, siempre hay algún punto que no podemos ver y puede aumentar el riesgo de accidente, según RACE. Es importante conocerlos porque se puede evitar colisionar con otros vehículos, sobre todo vehículos como un ciclomotor, moto o bicicleta. La Guardia Civil recomienda en su Twitter como evitar esos puntos.