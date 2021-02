El Rubius cumple años en plena polémica: sus ingresos por publicidad y el origen de su madre fuera de España

Con más de 8 millones de seguidores en TWITCHy con casi 40 millones de suscriptores en Youtube el Rubius es uno de los creadores de contenidos en estas plataformas con una gran influencia y fama. Tal es así que cuando anunció el pasado 16 de enero que trasladaba su residencia a Andorra, las redes comenzaron a arder.

El otro día puso un tuit midiendo el derroche en aeropuertos infrautilizados en "Rubius". Hoy pide un aeropuerto para Andorra, donde viven 3 y el de la guitarra y, en el mejor de los casos, tendría algo de actividad los 4 meses de esquí. pic.twitter.com/W8gvYhEezH — Johny Bandohlas (@JohnyBandohlas) February 2, 2021

Su decisión se entendió como la intención de pagar menos impuestos, pese a que en el vídeo en el que anunciaba su marcha al Principado justificaba la decisión en vivir al lado de otros youtubers y "obviamente -pagar menos impuestos-, es un plus, pero si fuera solo por eso me habría ido hace muchos años". Pero la bola siguió creciendo y tras una semana de ser trending topic #Andorra y #Rubius, este se vió obligado a explicar el porqué de su decisión: "Os lo he contado varias veces: soy una persona que apenas sale de casa y que vive con las persianas bajadas todo el día, por miedo a que alguien me reconozca. Y no digo esto para intentar dar pena ni nada por el estilo, me he acostumbrado a vivir feliz en el aislamiento de mi habitación. Pero ya van cinco mudanzas en lo que llevo siendo “youtuber” y nunca puedo descansar tranquilo pensando que hay alguien ahí fuera esperándome u observándome. Hay cosas tan simples como bajar a comprar el pan o salir a dar un mero paseo que, lo creáis o no, me cuesta hacer si no es con la ayuda de alguien cercano a mi".

Y tras la floja justificación -que se puede creer o no-, había que buscar un culpable y encontró al mensajero: "He visto mucho rencor acumulado en contra de estas nuevas profesiones nacidas de internet. He visto a mucha gente deseando tener la oportunidad de declararme el Enemigo Público Número 1 de este país y de poder asociar, a toda costa, mi imagen a la de un criminal cualquiera. Porque, en el fondo, a la mayoría de medios de comunicación tradicionales, lo que les carcome es que un tío desde su habitación tenga mas repercusión que cualquiera de sus emisiones para las que necesitan tener a 30-40 personas trabajando y utilizar unos sets de rodaje en los que han invertido cientos de miles de euros".

Convierte en oro todo lo que toca

Si echamos la vista atrás para buscar el origen de todo lo que se mueve en torno a Rubén Doblas -hay quien asegura que factura más de 4 millones de euros al año-, tenemos que remontarnos hasta 2006, año en el que comienza a subir sus primeros vídeos en Youtube creando un canal en el que compartía gameplays de juegos como GTA con Mangel, uno de los youtubers ya consagrados y uno de sus mejores amigos. Pero no será hasta el 2011 cuando lanza su segundo canal, ElRubiusOMG y comienza a hacer historia.

Sus vídeos empiezan a hacerse virales como esta parodia del conocido Minecraft en 1 minuto y en 2012, su canal ya es el primero de España. Además de youtuber comienza a ser una personaje mediático que le lleva a hacer un cameo en Torrente 5 en 2014, el mismo año en el que publica "El libro troll" con retos para los lectores que se cuentan por miles (en las primeras semanas de su lanzamiento vendió 40.300 ejemplares).

En 2015 gana el Botón de diamante junto a otro conocido youtuber Vegetta777 por superar en su canal los diez millones de suscriptores. Se atreve con su prime comic "El Rubius: Virtual Hero", participa en campañas publicitarias e ingresa más de un millón de euros al año en publicidad en su empresa. En 2018 supera un récord al contar con 1 millón de espectadores durante el directo del torneo Battle Royale organizado por él, con el que consiguió reunir a cien youtubers de habla hispana. Fue la retransmisión de un videojuego más vista de la historia.

Ese éxito y sobre todo la presión que va unida, también, a la fama, le llevó a dejar Youtube durante unos meses. “Hacer vídeos es lo que más me gusta en el mundo, pero cada vez me cuesta más ponerme delante de la cámara y ponerme la máscara de El Rubius”.

La entrevista en la que dejó de ser El Rubius y fue Rubén

También ha pasado a la historia la entrevista que concedió a 'Al rincón de pensar', programa de televisión que presentaba Risto Meijide en el que se quitó el disfraz de youtuber e influencer y salió a la superficie Rubén Doblas Gundersen, un joven mitad español, mitad noruego que no estaba gestionando muy bien la fama como reconocía en un tuit antes de comenzar esa entrevista.

Salgo dentro de muy poco. Voy a apagar el movil y esconderlo bajo el sofa, no creo que pueda con los comentarios... #EntrevistaRistoRubius — elrubius (@Rubiu5) June 2, 2015

El Rubius se desnudó en aquella charla hablando de su carrera desde esos primeros vídeos hasta los contenidos "perfectos", según su propia definición, con miles de seguidores. A corazón abierto confesó que votaba a Manuela Carmena, o que el único político que le seguía -en aquellos momentos junio de 2015- era Pablo Iglesias del que dijo: "No lo defiendo, creo que ha hecho muy bien lo de llegar a más público, ha dado espectáculo, no ha sido el típico señor mayor con traje, es un chico que parece como nosotros. Funciona porque es distinto".

Seguían las confesiones como que se tuvo que ir a vivir a las afueras de Madrid cuando empezó a ser popular: "no podía vivir tranquilo, me sacaban fotos y llamaban al telefonillo de madrugada". Y en ese momento, se derrumbó y salió el joven de 25 años sometido a la presión de la fama: Rubén.

Irina Isasia, la novia modelo

"Ha llegado el momento. Por primera vez en la historia os presentaré a mi novia. La última vez que fui de vacaciones con mi señora nos estuvieron persiguiendo los paparazzi, así que he decidido presentárosla yo directamente". Esta frase está sacada del vídeo, 'Mi gran aventura en Japón' en el que el Rubius revolucionaba las redes sociales y a sus seguidores presentando a su novia, la modelo madrileña Irina Isasia en 2017.

La joven hizo las delicias de los seguidores del youtuber al contestar esta pregunta: "¿Cuáles son tus primeras palabras? Muy buenas, criaturitas del Señor".

Frase con la que el Rubius abría todos sus vídeos hasta que decidió alternarla con Cracks del Señor. Salude como salude los números son inapelables: 39,5 millones de suscriptores en Youtube, 16 millones de seguidores en Twitter, 14 millones en Instagram, 8 millones en Twitch y 7 en Facebook.