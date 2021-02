Rosalía y Bad Bunny arrasan con el vídeoclip de La noche de anoche

MADRID, 15 (CulturaOcio)

Rosalía y Bad Bunny han celebrado San Valentín por todo lo alto con La noche de anoche, videoclip de su colaboración, lanzado el 14 de febrero. En tan solo un día, el vídeo acumula ya más de ocho millones de visualizaciones.

La canción forma parte de El último tour del mundo, último disco de Bad Bunny que salió a la venta en noviembre de 2020. En el clip se puede ver a los protagonistas dando vida a dos enamorados que terminan ardiendo en llamas. "¿Qué pasa si juegas con fuego? Feliz día de San Valentín", publicó la catalana en Instagram.

https://www.youtube.com/watch?v=f5omY8jVrSM&ab_channel=BadBunny

"Grabamos por separado debido al COVID-19 y nuestros calendarios. Habíamos estado tratando de trabajar juntos por un tiempo y no había surgido la oportunidad correcta", declaró el cantante a Billboard el año pasado. "Chris Jedi me envió un tema con una base rítmica que hizo con Rosalía y pensé que estaba bien, pero lo dejé reposar un tiempo. Un par de días después, no podía dejar de cantar la canción", esgrimió.

El videoclip de La noche de anoche no fue la única sorpresa que Bad Bunny tenía guardada para sus fans en San Valentín. Saturday Night Live anunció que el intérprete hará su primera aparición en el programa como invitado musical el próximo 20 de febrero.

Por su parte, la artista española está preparando un nuevo disco. El álbum, que los fans han bautizado como Rosalía 3, saldrá a la venta en el primer trimestre del 2021. Su disco más reciente, El Mal Querer, se publicó en 2019. Lo último que han escuchado los seguidores de la intérprete es Lo Vas a Olvidar, colaboración con Billie Eilish que ha sonado en el segundo episodio especial de Euphoria.