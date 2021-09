Retrasos, contratos filtrados y miedo a los trombos: AstraZeneca cumplirá con la UE tras un año de polémicas

La batalla entre AstraZeneca y la Unión Europea parece haber llegado a una tregua, por no hablar prácticamente de que ha llegado a su fin. La buena noticia para la farmacéutica anglo-sueca viene después de que la Comisión Europea haya acordado retirar la denuncia judicial después de haber incumplido los acuerdos de entrega y distribución de las vacunas contra la covid-19.

Un alto al fuego bilateral después de que fuera AstraZeneca la que cediera finalmente para entregar todos los viales acordados anteriormente. Tanto es así, que se entregarán un total de 135 millones de dosis adicionales a finales del año 2021 y 65 millones a finales de marzo del año 2022. Una decisión, eso sí, que desde la farmacéutica han celebrado con satisfacción y han reiterado su compromiso de entregar las dosis inicialmente acordadas.

"Estamos totalmente comprometidos con la fabricación de Vaxzevria para Europa", ha señalado el presidente ejecutivo de la Unidad de Negocio de Productos Biofarmacéuticos, quien además ha indiciado que desea "trabajar con la Comisión Europea en un esfuerzo conjunto" para ayudar así al fondo COVAX. Una relación de amor-odio, la de AztraZeneca y la Unión Europea, que ya inició su 'matrimonio' de forma convulsa y así ha sido hasta que los lazos entre uno y otro terminaron por romperse completamente.

Las polémicas de AstraZeneca que la han puesto en el foco de la polémica

Uno de los primeros conflictos se remonta al pasado 29 de enero, cuando la Comisión Europea publicó el contrato que había cerrado con la farmacéutica para la compra de su vacuna. No obstante, la versión del documento que filtró la UE ocultaba cuestiones esenciales como el precio que se había pagado por la dosis o los períodos de entrega. El documento, por lo tanto, contenía partes censuradas por cuestiones de seguridad después de haberse filtrado desde dentro de la organización, por lo que en primera instancia no se supo cuánto había pagado la Unión Europea por la compra de los viales ni cuándo llegarían a los países.

Sin embargo, fue gracias a las redes sociales por lo que se pudo desvelar parte del contenido censurado: su coste era de 870 millones de euros, aunque varios países ya habían hecho pública aquella cifra.

El inicio de esta relación no solo estuvo marcada por la innecesaria confidencialidad de aquel contrato, sino también por los incesantes retrasos de las vacunas. Fue el pasado 17 de febrero cuando la farmacéutica admitió que tan solo podría enviar la mitad de las dosis prometidas a Europea. En el contrato en el contrato se comprometían a entregar 180 millones. Una cifra que ellos cifraron en los 90 millones debido a los problemas de producción. Un nuevo retraso que, sumado a los que ya había habido con Pfizer y Moderna, puso en jaque la agilización de la estrategia de vacunación.





Los problemas con los trombos y el adiós de AstraZeneca en varios países europeos

Cuando la campaña de vacunación parecía comenzar a coger carrerilla y los países se volcaron en la inoculación de dosis día y noche, llegó el mayor golpe al que nunca se había enfrentado AstraZeneca: los trombos.

Después de suspenderse su inoculación en toda la Unión Europea, la Agencia Europea del Medicamento terminó por ratificar en varias ocasiones los beneficios de la vacuna por encima de los riesgos. Algo que muchos países europeos desoyeron y mantuvieron la suspensión temporal de la misma. España fue uno de aquellos territorios que mantuvo en stand by la inoculación del suero durante varios días.

Fue a raíz de este imprevisto cuando las autoridades sanitarias se vieron obligadas a ajustar las franjas de edad a las que iría destinada esta vacuna. Finalmente, se decidió que tan solo fuera administrada a las personas de entre 60 y 69 años. Recordamos que anteriormente el suero había sido administrado también a todas las personas con algún tipo de actividad esencial.

A pesar de las recomendaciones de los expertos, fueron muchos países los que la descartaron y la sacaron fuera de sus planes de vacunación. No lo hizo así Reino Unido, el país donde se investigó la combinación, donde la gran mayoría de los ciudadanos han recibido este suero.





En abril de este mismo año, AstraZeneca sufrió un nuevo golpe después de que la Comisión Europea anunciara que había interpuesto una demanda judicial contra la farmacéutica por no respetar los términos del contrato de vacunas firmados para el conjunto de la Unión Europea. Ahora, casi cinco meses después, AstraZeneca y la Comisión Europea parecen haber enterrado el hacha de guerra después de haber llegado, contra todo pronóstico, a un acuerdo. Un escenario de entendimiento que podría suponer, a partir de ahora, una reconciliación en este 'matrimonio' que en más de un año de relación no ha hecho más que escenificar situaciones polémicas y continuos conflictos que ahora queda marcado por el futuro de todas estas dosis. Recordamos que, en el caso de España, prácticamente no se admnistra este suero, ya que casi el cien por cien de la franja de edad a la que le corresponde está vacunado con la pauta completa.

Tanto es así, que ahora y con el acuerdo al que se ha llegado, AstraZeneca enviará nuevas remesas que, probablemente, vayan destinadas al fondo COVAX