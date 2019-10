Reto visual ¿Puedes encontrar el avión?

Después del viral reto visual del leopardo que te propusimos este martes, hoy ponemos a prueba la agudeza de tus ojos con este otro desafío; encontrar un avión escondido en una maraña de algas y estrellas de mar rosas y rojas. ¿Serás capaz?

Encontrar este avión camuflado es particularmente difícil porque la aeronave se mimetiza a la perfección con su entorno multicolor.

Si no has podido encontrarlo, no te preocupes, aquí tienes la solución:

Este martes te planteabamos otro reto; encontrar a un leopardo camuflado en una fotografía publicada en Twitter por Bella Lack en su cuenta de Twitter.

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke... until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo