Todos tenemos algo que nos gustaría hacer o con lo que siempre hemos soñado. Para algunos puede ser aprender a tocar el piano. Otros, por ejemplo, puede ser aprender a nadar o aprender inglés. El idioma nos ofrece grandes oportunidades ya no solo a nivel profesional, sino también a la hora de realizar otra serie de actividades como puede ser viajar o simplemente, enfrentarnos a un manual de instrucciones de algo que acabamos de comprar. Pero es una de las grandes taras de los españoles.

Existe una teoría que habla de que, para tener los conocimientos suficientes para ser un experto en cualquier temática, son necesarias 10.000 horas de estudio. Eso supondría que, durante casi 30 años, un estudiante de inglés tuviera que dedicar 5 días a la semana y 5 horas al día para conseguirlo. Lógicamente, la capacidad de aprendizaje depende de cada alumno, de los métodos que se utilicen, el nivel que se esté adquiriendo... Pero es que en la actualidad aprender inglés es prácticamente tan importante como saber sumar y restar.

Una de las preocupaciones más comunes entre los padres de niños pequeños es la formación de idiomas. El principal reto al que se enfrentan es evitar que ese aprendizaje sea aburrido. Una de las claves del éxito a la hora de introducir un nuevo idioma en la vida de un niño pequeño es la constancia. Se debe utilizar este idioma en diferentes momentos del día. Una de las formas más novedosas se encuentra en las redes sociales, tanto es así que hasta estos vídeos se hacen virales.

Cinco frases

En TikTok encontramos a Mario Montes, que se define a sí mismo como "el profe de inglés que soñabas". No es un cualquiera ya que en su blog se puede comprobar que tiene "siete años de experiencia en el campo de las técnicas de aprendizaje avanzado". Conscientes del gran filón que es compartir tips, utiliza la red social para ayudar a todos aquellos que quieren mejorar su habilidad con el idioma aplicando sus años trabajando en diferentes países desarrollando esta capacidad para aprender.









Uno de sus vídeos que ha subido a TikTok se ha hecho viral y consiste en una técnica infalible para comprobar que tienes una gran capacidad con el idioma. "Dicen que si sabes en inglés estas cinco cosas tienes muy buen nivel", presenta su publicación. Las palabras o expresiones en cuestión son: átate los cordones, espantapájaros, estar castigado (por los padres), adivinar algo y rojada (de fruta). ¿Cuántas sabes? Para cerciorarte de que estás en lo correcto, te dejamos las respuestas: "Tie your shoelaces", "scarecrow", "to be grounded", "to guess something" y "a slice".