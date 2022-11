Javi Nieves se parte de risa con el truco de una influencer de 89 años para aprender inglés: "Venga, traduce"

Javi Nieves y Pilar Cisneros han querido contar este lunes la historia de Conchita, una mujer de Granada de 89 años a quien hace un año sus nietos le propusieron grabarse un vídeo dando consejos para la red social Instagram. El resultado no fue el que ambos esperaban y ahora si vida es completamente diferente, como ella misma explica en los micrófonos de La Tarde.

Conchita Fuenteses es madrileña pero con 25 años se enamoró de un médico y se fue a vivir a Granada. Desde que se casó hace 65 años no ha parado quieta. Una vida entregada con amor a su familia. Después cursó la universidad para mayores de 25 años y a los 50 comenzó su vida laboral como gobernante en un colegio y, ahora, todo es muy diferente gracias a aquel vídeo.









Unos jóvenes de Granada graban a su abuela



“Mis nietos, que son adolescentes, me pidieron unos consejos que los iban a grabar y subirlo a las redes sociales. El caso es que fuimos haciendo más y mi hija se entusiasmó con esto, e intentó que cada día o de vez en cuando hiciese uno. Yo me cuido mucho, física y mentalmente y hay 5 consejos que pongo en práctica: leer, estudiar idiomas, escribir a mano, hacer ejercicio y viajar”, explica la que ahora es la usuaria @AbueliConchita2, abuela de hasta 9 nietos naturales, pero también una influencer con más de 40.000 seguidores.

Un canal en el que envía mensajes no sólo a las personas mayores, sino también a los jóvenes: “Yo les agradezco mucho que me miren con simpatía, que comprendan mi lento caminar, que se interesen por mi lejana juventud. Que no se cansen nunca de escuchar mis historias y que me regalan parte de su tiempo”.

Asegura estar encantada de estar en COPE, pero lo que quiere decir es que se siente fuerte y bien, y que tiene unos trucos que le gustaría que llegasen a otras personas de su edad: “Yo empiezo por la gimnasia ocular que dura unos 30 segundos, luego la gimnasia mandibular”. Un comentario que Nieves aprovechaba para responder que a él también, en referencia a la comida, a lo que Conchita se ponía muy seria: “No te rías, es una cosa muy seria, yo llegué a ello porque me dolía mucho el oído y el especialista me dijo que tenía un principio de artrosis en la mandíbula”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Javi Nieves alucina con la técnica de Conchita para aprender inglés



Y es que detrás de toda gran influencer hay un equipo trabajando en la sombra, en este caso es la familia de Conchita, su hija Marta, que también ha pasado por La Tarde: “Ha habido veces que hemos pensado que se nos iba a ir de las manos, pero si se va lo paramos. Es tan motivador los mensajes de agradecimiento, gente que dice que les recuerda a sus abuelos. Es imposible dejarlo”, subraya emocionada.

Conchita asegura que se cuida mucho: “doy crema y lo de la mandíbula es perfecto para estar guapa”. Incluso aprovecha para aprender idiomas con una amiga inglesa con una técnica que ha desatado las risas de Javi Nieves: “Tengo una amiga que me da media hora de inglés y yo a ella media de español, nos queremos mucho las dos. Yo le pregunto cómo es el argumento del Rey Liar, y luego yo le digo un chistecito picante y que lo traduzca”, comentaba, antes de escuchar las carcajadas del colaborador de Cadena 100.