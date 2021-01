La respuesta de un restaurante a una clienta que no se quería poner la mascarilla: "Amenazaba con TripAdvisor"

Internet ha cambiado muchos de los aspectos de nuestras vidas, pero quienes más notan el impacto diario de la red de redes es sin duda la restauración. Muchos son los establecimientos preocupados por su reputación online y por cómo sus clientes escriben reseñas en portales tan populares como TripAdvisor. Estas plataformas constituyen herramientas muy útiles para cuando queremos ir a comer a algún sitio que no conocemos del todo, aunque no siempre ayudan a los dueños de los restaurantes.

Este ha sido el caso del restaurante Niza de la ciudad de Valladolid. Desde las redes sociales del local se ha procedido a relatar lo ocurrido con una clienta que acabó por dejar una reseña de lo más negativa en Internet, tratando de arruinar su reputación para siempre.

La reseña de una clienta que recibió la respuesta tajante de un restaurante de Valladolid

Como decimos, ha sido el mismo restaurante el que ha compartido lo ocurrido con la clienta en cuestión:

Hoy de nuevo, hemos tenido una mala experiencia con el tema mascarilla. Literalmente al decirle que se tiene que poner la mascarilla ha soltado perlas como: "es de muy mal gusto" "yo soy la clienta"...hemos tenido que amenazar con llamar a la policía. — RESTAURANTE NIZA (@NizaValladolid) January 10, 2021

"Hoy de nuevo, hemos tenido una mala experiencia con el tema mascarilla. Literalmente al decirle [a la clienta] que se tiene que poner la mascarilla ha soltado perlas como: "Es de muy mal gusto", "yo soy la clienta"... Hemos tenido que amenazar con llamar a la policía", han asegurado desde las redes sociales, pero es que la historia iba cada vez a más.

A todo esto, la señora, delante de sus hijos, haciéndome burlas y riéndose de mi y de mis compañeros...las mesas que habían alrededor han presenciado en todo momento su carácter desafiante y provocador...Ella "amenazaba" con TripAdvisor....#ClientesasíNo — RESTAURANTE NIZA (@NizaValladolid) January 10, 2021

"A todo esto, la señora, delante de sus hijos, haciéndome burlas y riéndose de mí y de mis compañeros... Las mesas que había alrededor han presenciado en todo momento su carácter desafiante y provocador... Ella "amenazaba" con TripAdvisor", ha continuado, destacando la imagen que muchos de sus clientes se han visto obligados a presenciar, además de la amenaza con la reseña negativa en Internet que, como veremos, finalmente se ha cumplido.

El restaurante destapa el doble discurso de su clienta

Finalmente Cristina, pues así se llamaba la clienta, publicó en TripAdvisor una reseña que no favorecía en absoluto al restaurante Niza:

"Deja mucho que desear. Pizza, creppes, poco más. Decoración infantil. No es lo que parece. No me gusta, la comida sabe a cubitos de carne. No recomendable, poca calidad, mucha tontería con las medidas de seguridad. En cuanto a la calidad, pésima, caro para ser comida basura”, escribía Cristina.

La respuesta del restaurante no se hizo esperar:

Querida Cristina, 4 horas hace que os hemos echado de nuestro local por incumplir las normas sanitarias. Hemos llamado incluso a la policía por vuestra actitud. ...Espero que te hayas quedado a gusto....yo al veros salir por la puerta ha sido lo mejor del día. Gonzalo Soriano. pic.twitter.com/wTaW5nGFbG — RESTAURANTE NIZA (@NizaValladolid) January 10, 2021

"Querida Cristina, 4 horas hace que os hemos echado de nuestro local por incumplir las normas sanitarias. Hemos llamado incluso a la policía por vuestra actitud... Espero que te hayas quedado a gusto... Yo al veros salir por la puerta ha sido lo mejor del día", remataba tras lo que destapaban cómo la misma clienta había escrito reseñas positivas sobre el establecimiento meses antes:

Diferencia entre las dos primeras y las dos segundas: que hoy os hemos invitado a iros por no cumplir el mismo protocolo que en septiembre os parecía impecable....la pandemia nos iba a cambiar ¿a mejor?�� pic.twitter.com/Pcl47Stl6T — RESTAURANTE NIZA (@NizaValladolid) January 10, 2021

"Diferencia entre las dos primeras y las dos segundas: que hoy os hemos invitado a iros por no cumplir el mismo protocolo que en septiembre os parecía impecable.... La pandemia nos iba a cambiar ¿a mejor?", se preguntaba el restaurante.