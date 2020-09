La contundente respuesta de Carmen Porter a una seguidora que le invita a que se “arregle los dientes”

La presentadora de Cuarto Milenio, Carmen Porter, ha vivido esta semana un momento de lo más desagradable ante el que ha tenido que responder a una seguidora que le aconsejaba que se arreglase los dientes tras un vídeo compartido a través de las redes sociales. La pareja de Iker Jiménez no se cortaba un pelo a la hora de replicar de manera tajante a los ataques a su físico, todo ello en pleno pico de audiencias de su programa tras unos meses de pandemia convulsos por sus palabras de advertencias en los meses anteriores al confinamiento.

Después de haber sido calificado como “difusor de miedo” por sus programas de análisis sobre el COIVID-19 en los meses de enero y febrero, Iker Jiménez se ha convertido en un referente en los programas de análisis sobre el virus, todo ello a través de diferentes espacios en Youtube como 'La estirpe de los libres' o en entrevistas en diversos medios, como COPE. Así, y en pleno miedo social por los rebrotes y con la consecuencia de un posible nuevo confinamiento en el horizonte, la pareja formada por el presentador y Carmen Porter han presentado un nuevo espacio en otra cadena de televisión de Mediaset: Telecinco.

El boom de Cuarto Milenio e Iker Jiménez

Iker Jiménez y Carmen Porter regresaron el pasado 6 de septiembre a la televisión tras el confinamiento con un programa especial de 'Cuarto Milenio' titulado 'Origen' en medio de los rumores de cancelación en la cadena de Mediaset. No obstante, el presentador del programa de misterio e investigación consiguió un total de 1,7 millones de espectadores durante las cuatro horas que se mantuvo en emisión.

Unos datos que consiguió mantener la semana siguiente en su edición 'Horizonte' y que le valieron para que este jueves Telecinco le ofreciera un nuevo espacio en el grupo de comunicación llamado 'Informe COVID' y centrado exclusivamente en la segunda oleada de la pandemia. Un nuevo espacio en el que también participaron colaboradores habituales como el doctor César Carballo, José Miguel Gaona o Pablo Fuente. Fue Porter la encargada de anunciarlo en un vídeo a través de Twitter en el que recibía una respuesta que no era precisamente de felicitación, y que hacía saltar a la presentadora.

Una seguidora ataca a Carmen Porter por sus “dientes”

Una seguidora le escribía: “Que dientes tan feos, ahora que deben estar pagando suuuper bien, ¡¡Arreglatelos!!”, en referencia a la dentadura de la copresentadora de Mediaset y pareja de Iker Jiménez. Un comentario fuera de lugar, al que la mayoría de las estrellas televisivas no darían la menor importancia pero que, en este caso, Porter no se ha cortado un pelo a la hora de responder de manera contundente y firme:

Vamos a que a ti te arreglen la cara a lo mejor nos hacen dos por uno!!! — Carmen Porter (@carmenporter_) September 15, 2020

“Vamos a que a ti te arreglen la cara a lo mejor nos hacen dos por uno”, replicaba la periodista. La mayoría de usuarios respondían a la seguidora de forma similar mientras que, esta, no solo no se retractaba de su pulla sino que se defendía a capa y espada: “Un comentario de alguien que no es nada para estos los altero”.

Polémica por el vídeo de Carmen Porter

Pero no ha sido la única polémica que ha despertado el vídeo de Porter, que ha tenido que defenderse ante las críticas que se estaba grabando el 'selfie' mientras conducía. Ella misma ha subido de nuevo otras imágenes en las que explicaba que, en efecto, era Jiménez el que estaba conduciendo mientras ella lanzaba el anuncio del nuevo programa.