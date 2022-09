Rescatados del aborto: historias de esperanza a las puertas de un abortorio

Normalmente, uno asiste al bautizo de un ser querido. Un sobrino, un primo... Pero en la ceremonia a la que acudí yo este domingo por la tarde no conocía a nadie. Y, a pesar de eso, era una celebración muy especial para mí, porque en la parroquia de san Jose maría Escrivá, en Alcorcón, recibieron el bautismo 12 niños rescatados del aborto por la asociación Más Futuro.

Cuando llegué al aparcamiento de la parroquia se vivía un auténtico ambiente de fiesta. Marta Velarde, la presidenta de Más Futuro, iba de un lado para otro, organizando y recibiendo a las madres y las familias de las criaturas que iban a recibir el primer sacramento de iniciación cristiana. Se le veía nerviosa pero feliz.

Poco antes que nosotros había llegado monseñor Ginés García Beltrán, el obispo de Getafe, que iba a presidir la celebración. Y es que desde la asociación siempre tratan de que sea un obispo el que bautice a estos niños que estuvieron a punto de no nacer.





La celebración

Ellos organizan estas ceremonias para las madres sin recursos que no se podrían permitir por sí mismas celebrar el bautizo de sus hijos. Y es que la falta de recursos es una de los motivos más comunes para plantearse el aborto de un niño. Así me lo explicaron tanto Kimberly como María Elena, las dos mamás con las que me quedé charlando a la salida de la iglesia.

Una celebración muy emotiva, tanto para las madres de los bebés como para sus 'salvadores', los rescatadores que, en la puerta de las clínicas abortistas, hablaron con ellas y les explicaron que había otra opción más allá del aborto, incluso aunque creyeran no tener recursos económicos para hacerse cargo del bebé en camino.

El obispo de Getafe destacó durante la celebración la labor de estos rescatadores que, de forma altruista, se la han jugado para salvar la vida de estos bebés: “Esta asociación, con riesgo y audacia, se dedica a rescatar la vida. Gracias a quienes cada día ponéis hasta vuestra vida en riesgo para salvar otra”, señaló.





Las mamás

Un agradecimiento que también era palpable en las mamás. Yo hablé con dos. Con su recién nacido en brazos, María Elena, de 35 años y con otros 4 niños además de Marcos, me dijo que los rescatadores eran “la luz” que ella buscaba, “la esperanza que necesitaba” para no abortar.

Y es que ella reconoce que nunca tuvo claro que abortar fuera la solución. Y, sin embargo, ¿qué otra cosa podía hacer? Con ella en el paro y su marido como único sustento familiar, se les hacía difícil traer otro niño al mundo. Otra boca más que alimentar en la maltrecha economía familiar.





Una motivación similar empujó a Kimberly al aborto. Eso y la presión de su pareja y de su compañera de piso. ¿Cómo iba a ser madre, por segunda vez, una joven de 19 años que vivía en una habitación de un piso compartido, sin trabajo...? Pero la muerte nunca es la solución a un problema, y estos rescatadores se lo hicieron ver a las dos.

Fueron valientes y decidieron tirar para adelante con sus hijos. “Estoy muy feliz de no haber cometido el error que iba a cometer”, me asegura Kimberly sonriente, sin perder de vista a Dylan Manuel. “Ya tengo la parejita”, me decía entre risas.

Por su parte, María Elena me reconoce, muy emocionada, que ahora, cuando ve a Marcos, “es el bebé que no iba a tener, que pensé en no tener. Y me siento en deuda con él. Me da tristeza haber pensado en eso”.





Los rescatadores

Estas historias no serían posibles sin la ayuda de Jaime y Jacobo, un joven ingeniero y un chico que acaba de terminar la carrera de Económicas. Ellos son los actores secundarios y en parte responsables de que los embarazos de Kimberly y María Elena llegaran a buen puerto, respectivamente. Me explican que ellos pasan horas frente a los abortorios, y tratan de hablar con las mujeres que salen de allí. Algunas no quieren hablar con ellos; en estos casos no insisten. Pero otras se paran, les cogen un folleto y les dan su teléfono.

Gracias a la labor de estos rescatadores se salvan muchas vidas. Ellos reconocen que todas las horas que pasan frente a las clínicas “merecen la pena si logran salvar una sola vida”.

Pero su labor va más allá. Ellos no las dejan tiradas. Realizan un acompañamiento a cada madre, las escuchan, las ayudan materialmente e, incluso, organizan esta bonita ceremonia y corren con los gastos del aperitivo que nos tomamos cuando finalizó. Eran las 18.35, así que ya fue más merienda: bebés, madres, padres, padrinos, rescatadores, amigos, el párroco don Javier y el obispo don Ginés.

Yo este domingo en Alcorcón no vi mujeres coaccionadas para no abortar. Vi mujeres que habían visto el aborto como la única salida posible a su situación y que, gracias a estas personas, se dieron cuenta de que tenían otras posibilidades. Vi madres felices que, a pesar de las dificultades, tienen la convicción de salir adelante, como sea, pero con sus hijos.