Un reputado meteorólogo habla claro sobre lo que ocurrirá tras el verano por el calor: "Llegamos..."

No podemos negar que estamos viviendo uno de los veranos más calurosos desde que se recuerda. El calor no cesa y parece que nunca tiene fin. Todo esto también se refleja en la temperatura del mar Mediterráneo ya que, los continuos episodios de sol, están provocando que este año el agua esté alcanzando unos valores muy elevados, una situación muy preocupante para los expertos en estos temas.

Pero esto no viene de ahora. Nada más empezar el verano, cuando ni siquiera había llegado julio, su temperatura era incluso más alta que la que se tendría que dar al término del mes de agosto.

¿Y después del verano?

Muchos se preguntan qué situación nos encontraremos cuando volvamos a la rutina y el otoño comience. Ha sido Mario Picazo, exjefe de Meterología de Telecinco y actual director de ElTiempo.es quien se ha encargado de explicarlo a través de un hilo de Twitter. Según él, con la temperatura actual del mar, 30 grados, este se convierte en una "fábrica de vapor de agua", lo que se traduce en lo que estamos viviendo, mucho calor y bochorno. Aunque esto no es lo peor. Nos lo encontraremos al final del verano y al empezar una nueva estación con graves inundaciones y su repercusión en algunas especies marinas.

Estas DANAS harán que las actuales temperaturas del agua provoquen unas nubes "muy enérgicas", explicaba el experto. Otro punto importante en este momento es el de la sequía, ya que, la falta de lluvias está provocando que la mayoría de los embalses de nuestro país apenas tengan agua. Picazo subía una foto a su cuenta de la red social del pajarito azul donde se puede apreciar un embalse seco para explicar como las reservas están bajando un 1,5 por ciento cada semana.

El peligro de la ola de calor

Que las olas de calor son peligrosas no es nada nuevo. Además de los incendios que ha provocado y que sigue habiendo en España, son muchas las personas que han muerto o tenido problemas a raíz de las mismas. Pero, al parecer, no todos sentimos el mismo calor. Hace unos días, una presentadora de un programa de la cadena GB News, conectaba en directo con un meteorólogo británico para que diese las claves de estos episodios no tan comunes en países como estos.





Nada más conectar con él, le espetó en tono de broma si estaba disfrutando del tiempo, a lo que el contestaba que no se estaba mal del todo. Pasados unos minutos y tras advertir de las consecuencias que puede haber, acusaba a todos sus compañeros de fatalistas, mientras este último avisaba de lo aterrador que puede llegar a ser.