La receta médica que se ha hecho viral por lo que escribe una doctora: "Un fuerte aplauso"

Por mucho que pasen los años, siempre que leemos alguna receta escrita de puño y letra por un médico, nos cuesta entenderla. De ahí viene el dicho de "tienes letra de médico", algo que deja claro que no hay quien la entienda. Esto ha regalado momentos algo anecdóticos, por lo que se ha convertido en algo habitual compartir este tipo de cosas en redes sociales.

De hecho, hay cuentas que dedican gran parte de su contenido a compartir este tipo de cosas como es el caso de @Farmaenfurecida, gestionada por un farmacéutico. De hecho, a veces recoge muchas de esas recetas escritas por los profesionales para retar a los usuarios a que intenten descifrar qué es lo que pone y qué medicamento deben suministrar al paciente.

Como consecuencia, parece que los farmacéuticos han desarrollado un don especial para descifrar este tipo de letras, porque no se han equivocado a pesar de la dificultad. A raíz de esto, el mencionado tuitero a veces ofrece a sus seguidores una especie de juego para que intenten descifrar algunas de las letras más ilegible. Sin embargo, esta vez ha sido un usuario anónimo quien ha compartido una receta que le han hecho llegar.









"Un fuerte aplauso"



Aunque en esta ocasión la receta médica se ha hecho viral por otro motivo. Una doctora está arrasando las redes sociales por lo contrario, por tener una caligrafía muy clara, bonita, perfecta y que se entiende sin ningún problema. La imagen la ha subido a la red social el usuario @nicolascabieses junto al mensaje: "Un fuerte aplauso a esta doctora por haber finalizado satisfactoriamente el curso de caligrafía".

En tan solo unas horas, el tuit se hizo viral al sumar más de 100.000 'me gusta' y 5.700 retuits. Además de recibir todo tipo de contestaciones y reacciones, todas son bastante similares. Por lo general, los usuarios se han mostrado muy sorprendidos y no han dudado en manifestar su admiración por esta sanitaria.

"Leyenda", "La quiero de doctora", "Más médicos así, por favor", "Lo más increíble de la semana", "Doctora, me puede escribir el line up a mano cuando quiera", "Agradecería que las recetas que me lleguen a la farmacia sean así de claras", "Yo no me fiaría mucho de ese doctor", "Ojalá todos escribieran así siempre" o "Le habrían una causa por truchar su titulo de médica".

Un fuerte aplauso a esta doctora por haber finalizado satisfactoriamente el curso de caligrafía pic.twitter.com/oeq1TWDIae — Nicolás Cabieses (@nicolascabieses) November 17, 2022