Fernando Simón confiesa a Jesús Calleja la advertencia que recibió de la oposición en pleno confinamiento

El director del Centro de Coordinación de alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha confesado a Jesús Calleja en su programa la advertencia que le dio un político de la oposición en plena pandemia. Unas palabras que se han conocido este viernes en un adelante del polémico programa que se emitirá el próximo 2 de octubre en Telecinco y que ha sido objeto de críticas por las imágenes del experto sanitario buceando en plena segunda ola de casos de coronavirus en nuestro país.

En cualquier caso, el propio Simón ha respondido a estas polémicas en rueda de prensa de la Moncloa, donde defendía que, al igual que las imágenes en las que se le veía en julio haciendo surf en Portugal, se trata de sus “vacaciones”. De igual manera, Simón comentaba en ‘Planeta Calleja’ también cuándo prevé que finalice la pandemia, así como su reacción cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le comunicaba que confinaría todo el país.

Fernando Simón y Jesús Calleja

El pasado lunes, Fernando Simón compareció en rueda de prensa donde le preguntaron por su viaje hasta las Islas Baleares con el presentador de Mediaset. El experto de Sanidad y portavoz en la lucha contra el COVID se mostraba tajante: “Mis vacaciones son mis vacaciones, si no les importa, no las voy a comentar. El programa ya lo verán”.

No obstante, las imágenes generaron de igual manera un gran revuelo en los medios y en redes sociales, donde recibió críticas hasta de sectores de la izquierda. Tal fue el caso del periodista Antonio Maestre, que le afeaba a través de Twitter que “grabar un programa no son vacaciones”. Ha sido este viernes cuando, a través del informativo que presenta Pedro Piqueras, se ha mostrado un adelante. En él puede verse a Fernando Simón reivindicar, precisamente, que “nadie” le dice lo que tiene que decir.

Simón confiesa la advertencia de la oposición

Entre todas las confidencias que Fernando Simón reveló a Jesús Calleja está lo que le han dicho algunos diputados, tanto de los partidos políticos que conforman el gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez, como de la oposición más crítica con la gestión de la pandemia. “Sí que me han llamado algunos para darme apoyo”, revelaba Simón ante un Calleja sorprendido. Pero Simón no solo recibió palabras de apoyo, sino una advertencia sobre su análisis en la gestión: “y me han llamado algunos para decirme que, en algún momento determinado, ‘ten cuidado, mejor apártate un poco’”, concluía.

La reacción de Simón al Estado de alarma

Pero no fue la única confesión de Simón en el programa de Jesús Calleja que ha podido verse este domingo. El director del CCAES comentaba que, cuando Pedro Sánchez le dijo que iba a implantar el confinamiento en toda España, sintió un repentino “peso en las espaldas”. “Se confinaba por algo que yo acabo de decir se cierra el país”.