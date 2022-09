La reacción de una taxista que se ha vuelto viral en las redes al ver que una chica iba ser agredida

La periodista,Sonia Illán, ha compartido en redes sociales lo que le paso a su hija, Lucía, este viernes, cuando iba a subirse a un taxi para volver a su casa, mientras esperaba a la puerta de un hotel de Murcia. Nada más empezar con su hilo de Twitter, lo primero que hace es agradecer a la taxista por cómo actuó a la hora de asegurarse de que su hija no sufriera daños.

La historia es el siguiente: cuando su hija se disponía a subir a su taxi, una pareja intentó colarse y subirse al vehículo. Según explica la propia Sonia: "Llega el taxi y cuando se acerca para comprobar que es el suyo cuando se abalanza sobre el vehículo un matrimonio de unos 60 años muy elegantes que salían de una boda en el hotel".

Su hija le explica educadamente al matrimonio que ese taxi es el suyo y, mientras lo comprobaban, la taxista procedió a cerrar las puertas del vehículo. Tras la comprobación, la taxista le pidió a la joven que subiera al coche. Pero, el hombre, alentado por su pareja, sigue insultando a la joven. La chica le pidió que comprendiera que era tarde y que estaba sola.

Pero el hombre, en lugar de dejar las cosas como están, aumenta su agresividad y decide llevar el mal trato que ya le estaba dando a la joven a nivel físico. Agarra a la chica del brazo con fuerza. Y cuando ella le pidió que no lo volviera a hacer, siguió como si nada.

La taxista, al ver que la situación no iba a terminar bien, cogió a la joven, la subió al taxi y cerro las puertas para que el matrimonio no entrase, ni le hiciera nada más a la chica, quien estaba al borde de sufrir un ataque de ansiedad y no sabía qué hacer. La conductora, al ver esto, tomó la decisión de llamar a la policía. "En cinco minutos estaban allí", explica Sonia en Twitter. Mientras tanto, la taxista avisó a su compañero para que no moviera el taxi al que se iba a subir el matrimonio.

La policía ayudó a la hija de la periodista, explicándole cómo hacer la denuncia, la cual realizó junto a su madre al día siguiente, en donde la conductora se prestó como testigo de todo lo ocurrido.

Ya explicada toda la situación, la periodista cerró su hilo agradeciendo a la taxista, una mujer árabe y madre de dos niñas, por su ayuda. A lo cual la mujer respondió: "tengo dos hijas y cuando trabajo por la noche todas las chicas son mis hijas".