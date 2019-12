Raquel Salazar sufre una depresión por la presión de 'GH VIP 7'

MADRID, 12 (CHANCE)

Llevamos muchos días preguntándonos dónde se encuentra la madre de Noemí Salazar. Hace varias semanas que no acude a los platós de televisión a defender a su hija de todas las críticas que se le pueden llegar a hacer y ahora, apoyarla para que llegue lo más lejos posible. Raquel Salazar ha utilizado sus redes sociales para explicar qué le ha ocurrido y por qué no ha ido a las galas. Parece que no se encuentra en un buen momento y le está pasando factura el paso de su hija por el concurso.

"Yo conozco muy bien a mi hija y sé que todo lo que se decía de ella no era cierto, que si era un mueble, una aburrida... Llegaron a decir barbaridades de ella que me han dolido mucho y a día de hoy estoy con una depresión muy grande y mucha ansiedad" ha utilizado estas palabras para advertir a todos sus seguidores de lo que está pasando. Parece que Raquel Salazar no ha podido aguantar la presión del reality ni las críticas de los espectadores, llevándola a padecer una depresión.

Recordemos que no es la primera vez que la madre de la concursante sufre una depresión, ya que según contó Noemí Salazar en su curva de la vida, su madre ha tenido ya dos procesos depresivos. El primero cuando falleció su abuela y más tarde cuando su hermana dejó de hablarse con toda la familia. La fe religiosa siempre ha sido su gran pilar en la vida y ahora, asegura que: "La presencia de Dios ha hecho muchos milagros y mi campeona ha podido demostrar la gran persona que es. Mucha gente ha cambiado la forma de pensar sobre mi hija".

La madre de Noemí Salazar ha terminado confesando que: "España entera ha podido ver el gran corazón que tiene mi Noemí, que no ha traicionado a nadie y ha sacado su genio cuando lo tiene ha tenido que sacar, aunque al rato se le ha olvidado todo". Y por supuesto, ha querido agradecer el apoyo que, Mila Ximénez y Alba Carrillo, le han mostrado siempre a su hija.