Raquel Mosquera: la viuda del padre de Rocío Carrasco que 'desmonta' su versión

Raquel Mosquera es peluquera y, tal y como cuenta la revista Lecturas, fue mujer de Pedro Carrasco y padre de la hija de Rocío Jurado.

La diferencia de edad de Pedro Carrasco y Raquel Mosquera no fue un impedimento. A pesar de los 26 años que les separaban, siempre se mostraron muy enamorados hasta el fallecimiento de Carrasco. Su muerte el 27 de enero de 2001 fue un mazazo para Raquel Mosquera, que no logró rehacer su vida hasta tres años más tarde. En 2004 comenzó a salir con Toni Anikpe, con quien se casó en 2005 y tuvo una hija un año después. Finalmente, se separarían en 2007. Poco tiempo después, recuperaría la ilusión con Isi aunque esa relación tampoco llegó a buen puerto.

La viuda de Pedro Carrasco ha tenido una vida marcada por la depresión y jamás lo ha ocultado. Mosquera ha participado en varios programas de televisión como '¡Mira quién salta!' y también ha colaborado para 'Sálvame'. En 2018 participó en 'Supervivientes' en una edición en la que coincidió con Mayte Zaldívar, la ex de Julián Muñoz.

Ella jamás ha ocultado la relación nula que mantiene con Rocío Carrasco, la hija de la que fue su marido. La docuserie que protagoniza la hija de Rocío Jurado la ha vuelto a colocar en la primera línea mediática. Mosquera está empleando las redes sociales para responder a todo el que la critica o intenta manchar el nombre de su marido tristemente fallecido.

La carta en la que Mosquera hace referencia a Carrasco de un modo indirecto

Hace escasos días, Raquel Mosquera escribía una carta que hacía pública a través de Instagram para contar su verdad de un modo desgarrador. "Me encuentro fuerte pero muy triste. Ya que él no se puede defender, y porque creo también en la justicia divina, aparte de la terrenal, no voy a consentir que nada ni nadie manche su imagen pública, ya que fue una bellísima persona y un gran señor, en todos los aspectos y sentidos", indicaba.

Además, ha dejado claro que en la reunión que contó Carrasco en su docuserie, en la que su padre le pedía perdón, habían cuatro personas. Entre los que se encontraba Fidel Albiac. "Tenía la lección muy bien aprendida supuestamente de lo que le tenía que decir a mi marido mientras que la otra persona escuchaba atentamente. Mi marido Pedro se fue con la pena de no poder ver a los niños y darles sus regalitos".

Un testimonio que deja entrever que la relación que mantiene con Rocío Carrasco es inexistente.