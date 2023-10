Raque Bollo sentencia a Isa Pantoja a 48 horas de su boda: "Isabel tendrá sus motivos para no ir"

MADRID, 11 (CHANCE)

Mostrando su apoyo incondicional a la moda flamenca a pesar de que este año no desfila con su marca, Raquel Bollo no se ha perdido la inauguración de la nueva edición de SIMOF -Salón Internacional de Moda Flamenca- que regresa a Madrid tras alcanzar un éxito sin precedentes en Sevilla y consolidarse como la pasarela de referencia en lo que a diseños de 'gitana' se refiere.

Un evento en el que no hemos dejado pasar la ocasión de preguntar a la diseñadora por la boda de Isa Pantoja y Asraf, que se celebrará este viernes 13 de octubre en Sevilla y a la que no irá Isabel Pantoja salvo que ocurra un milagro.

"Yo le deseo lo mejor del mundo" ha asegurado, reconociendo que no le parece "una pena" que la joven se case sin el apoyo de su madre ni de su hermano Kiko Rivera: "La realidad.... eso es, pero no tengo nada que decir. Con mi silencio digo silencio".

Una postura que, aclara, se debe a que "no soy quién para meterme en las cosas familiares. Lo que te digo es que si mañana me caso mis hijos estarán y si mis hijos se casan, yo estoy". Y si la tonadillera no asiste a la boda de Isa es un tema en el que prefiere no entrar: "Yo creo que no hay mucho que entender. Al final la historia es de dos personas, sabrán su por qué, Isa tendrá sus motivos e Isabel tendrá los suyos. Qué te digo". "Una madre es una madre y una hija es una hija, al final cada uno allá con su vida" sentencia, asegurando que si supiese los motivos de la decisión de Pantoja tampoco los contaría.

Sin embargo, y tras lanzar un dardo a Jorge Javier Vázquez afirmando que "Isa sabrá por qué lo ha elegido" como padrino, Raquel ha salido en defensa de la cantante, dejando claro que no está sola porque se lo haya ganado como muchos creen: "Nadie se gana nada. Yo no tengo que decir absolutamente nada en contra de ella. Yo la conozco y sé cómo es, todo el mundo tiene sus defectos y virtudes y a mí no me ha hecho nada malo, ha sido todo bueno. Que cada uno cuente la historia como le vaya".

"Los amigos que salen a hablar mal de unos amigos yo no los considero amigos, así es como yo llevo mi vida. Se llame Isabel Pantoja o Pepita Pérez, si tengo un problema lo intento solucionar y punto, no me voy a venderla a una televisión" apunta con contundencia, revelando que en su caso, más que amiga de Isabel "somos comadres porque ella es madrina de mi hijo".

Hablando de sus hijos, Raquel ha querido dejar claro que la relación de Alma y Manuel Cortés con Isa no tiene nada que ver con la de Anabel Pantoja, por lo que no es nada raro que no vayan a la boda al margen de su tensa relación con Asraf en 'Supervivientes'. "No es lo mismo Anabel que Alma. No es lo mismo Anabel que Manuel, evidentemente no es lo mismo. Como la canción de Alejandro Sanz. Nunca va a ser lo mismo, al final mis hijos han tenido mucho trato de pequeños, pero de mayores* se han visto muy de tarde en tarde. Ni hay un llamarse ni nada, ni por parte de uno ni de otro. Anabel sí mantiene" concluye.