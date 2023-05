Rafa Medina desconocía que el fiscal pide 9 años de cárcel para su hermano

MADRID, 20 (CHANCE)

Este viernes conocíamos que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Adolfo Carretero la apertura de juicio oral contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por el caso de las mascarillas en el que se investiga una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid por la compraventa de material sanitario en plena pandemia del Coronavirus.

Una noticia que afecta de lleno a Naty Abascal y que vuelve a poner en el foco mediático a su hijo, ya que se le imputa en concepto de coautor un delito continuado de estafa agravada y otro delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular. Además, se solicita que ambos indemnicen con casi 8 millones de euros a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid.

Horas más tarde de hacerse pública esta información, las cámaras de Europa Press se encontraban en la Plaza de Toros de Las Ventas al hermano del protagonista, Rafael Medina y lo más sorprendente de todo es que se enteraba por la prensa de la petición de la Fiscalía.

"Me acabo de enterar, no lo sé... es que me acabo de enterar, no tengo ni idea de esto, la verdad" respondía cuando se le preguntaba por la petición de 9 años de cárcel para su hermano. Un tanto aturdido y sin querer mediar palabra, el empresario guardaba silencio y no respondía a la gran pregunta: cómo lo está llevando su madre.

Además, Rafa también fue preguntado por Alejandra de Rojas, de quien se ha hablado mucho estas últimas semanas y que fue pareja de su hermano Luis... a lo que también ha querido guardar silencio. Malos tiempos para la familia de Naty Abascal que vuelve a estar en el candelero mediático.