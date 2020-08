15 años de Katrina: estas son las cifras que ha dejado uno de los peores fenómenos meteorológicos

El huracán Laura ha vuelto a poner en el punto de mira a Nueva Orleans. Estos días su paso ha dejado cuatro fallecidos y vientos huracanados a los que están acostumbrados en esta ciudad estadounidense. Hace hoy quince años, esta misma ciudad situada en el sureste de Estados Unidos, fue escenario de uno de los mayores desastres meteorológicos que se recuerdan hasta el momento.

Supuso un antes y un después en la ciudad norteamericana. Todavía pagan sus efectos. El responsable tiene nombre propio: hablamos de Katrina, un huracán que hace quince años, es decir, en 2005, consiguió arrasar con todo lo que pillaba por su camino.

Este ha sido uno de los huracanes más destructivos en la historia reciente de Estados Unidos, donde ha conseguido alcanzar la categoría 4 y se han superado vientos huracanados de 225 kilómetros por hora.

Las consecuencias de Katrina

Sus consecuencias fueron evidentes desde el primer momento. Tras su paso, a vista de pájaro uno se puede dar cuenta que la ciudad dejó de ser lo que era y todos los vecinos, los que consiguieron sobrevivir al menos, han tenido que ponerse a reconstruir desde cero una ciudad que ha quedado desolada tras su paso.

La cifra de fallecidos fue un goteo constante durante varios meses, donde muchos cuerpos quedaron sepultados por la destrucción del huracán y otros se vieron arrastrados a miles de kilómetros como consecuencia de la subida del nivel del agua.

En total, la cifra de fallecidos oficial alcanzó los 1.800 fallecidos tan solo en el Estado de Luisiana, y además el 80% de la superficie de Nueva Orleans quedaron anegadas, mientras que casi 30.000 hogares han sufrido daños por el impacto del viento huracanado, que vino acompañado de una subida del nivel del agua.

El buen dato en todo esto, si es que lo hay, es que la gran parte de la población no estaba en la ciudad cuando sucedió este terrible accidente meteorológico. Un día antes el alcalde de la ciudad ordenó su evacuación, lo que provocó la salida de gran parte de la población. Sin embargo, no todos pudieron huir de la ciudad y un día después, olas de 7 metros hicieron suyas las calles.

El impacto y el desastre fue tal, que consiguió ensombrecer la presidencia del aquel entonces presidente, George W. Bush. Aunque en un primer momento sacó pecho por la gestión que hizo, en su libro de memorias habla de que las decisiones adoptadas se hicieron tarde.

"Me enorgullezco de mi habilidad para tomar decisiones claras y efectivas. Aun así, tras el Katrina, eso no ocurrió. El problema no fue que yo tomara malas decisiones. Fue que me tomé mucho tiempo para decidir", explica el presidente en una de sus novelas.

Daños psicológicos y económicos

El impacto económico también fue sumamente fuerte, ya que de acuerdo con un cálculo del banco Morgan Stanley, Katrina causó daños materiales de USD 146.000 millones. No fue hasta 2014 cuando la ciudad americana alcanzó cifras turísticas parecidas a las que había tenido hasta que tuvo lugar Katrina, en 2005.

Pero el impacto del fuerte oleaje y de los vientos huracanados también ha tenido su impacto en la retina de los más jóvenes. Un estudio realizado por el Centro Nacional de Medidas de Seguridad frente a Catástrofes (NCDP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos afirma que seis de cada diez niños supervivientes del desastre sufre a consecuencia de ello desórdenes emocionales serios, problemas de comportamiento o inestabilidad familiar. Estos suponen un 60% del total.

"Estudios previos han demostrado un incremento significativo de la prevalencia de los trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático tras el huracán, además de un aumento de la violencia y el número de suicidios", apunta también en un artículo añadido el editor del 'AMA's Disaster Medicine and Public Health Preparedness journal', Italo Subbarao.

Veremos si las consecuencias que puede dejar este nuevo fenómeno meteorológico supera el caos, en todos los sentidos, que provocó en su día Katrina.