Cientos de hombres llamados Josh se baten en EEUU para dirimir quién es el "verdadero": gana el más inesperado

Hay quien todavía no se puede creer lo que ha ocurrido en el Parque Lincoln de Nebraska en Estados Unidos donde cientos de hombres llamados Josh han peleado por el ser el único ‘Josh’ sobre la Tierra.

there is only one pic.twitter.com/OVqeOUY3Xo — joshua swain (@joshswainaz) April 24, 2021

Fíjense bien en la foto de perfil de Josh Swain porque él es quien lo ha enredado todo. Hace exáctamente un año, Josh Swain se aburría un día interminable de confinamiento y decidió hacer un reto, de estos tan frecuentes ahora en las redes sociales: "busco a todos los Josh Swain para determinar quién es el auténtico". Para ello creó un grupo de Facebook y comenzó a dejar mensajes con el reto a todos los Josh Swain que fue encontrando en la red de Mark Zuckerberg.

"Nosotros pelearemos. El que gane mantendrá el nombre, el resto tendrá que cambiar su nombre. Tienen un año para prepararse, mucha suerte”, fue el mensaje que escribió el joven Josh Swain al resto de Josh Swain en el que incluso envío coordenadas del lugar donde se realizaría la batalla.

Internet también puede ser maravilloso, y eso ocurrió ayer en Nebraska. Hace un año, un estudiante llamado JOSH SWAIN se aburría en el confinamiento y decidió juntar en un grupo a todos los 'Josh Swain' que encontró y retarles a una pelea para ser el "Josh Swain legítimo"- hilo�� pic.twitter.com/OXT4EOBLJ0 — María Prieto Berzal (@pilindrajos) April 25, 2021

Y lo que comenzó como una broma no tardó en hacerse viral y los Josh de Estados Unidos pedían que la batalla fuera real, que se llevara a cabo sobre el terreno, por lo que Josh Swain decidió continuar y cumplir con lo prometido. Lanzó una web con cuenta regresiva para el inicio del evento y aprovechó el revuelo mediático para recaudar dinero para un hospital infantil, incluso pidió que las personas que llegarán a la “Batalla de los Josh” llevaran comida para bancos de alimentos.

Pues un año después cientos de Josh aceptaban el reto y armados con flotadores de piscina, se reunían en la batalla que se ha librado en Nebrasca para conocer al auténtico, al merecedor de llevar por todo lo alto ese nombre, más concretamente, al único merecedor de utilizar ese nombre.

El auténtico Josh tiene cinco años

Solo podía ganar uno. El que tras la intensa y dura batalla quedara en pie, sin el más mínimo rasguño y ese ha sido...

El pequeño Josh es el único merecedor de llevar dicho nombre, pero en realidad ha ganado las ganas de pasar un buen rato convertido en reto viral. Un reto que, pese a revestirse de batalla, ha sido un juego capaz de convertir en niños a todos los Josh de Nebrasca y de otras partes de Estados Unidos. Internet ha sido el canal que ha conseguido la historia más viral de los últimos años.