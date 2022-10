Qué son los nómadas digitales y por qué España prepara una ley para captarlos: “Atraen muchísimo negocio”

El teletrabajo creció exponencialmente con la pandemia. Lo que en un principio parecía un cambio radical del modelo de trabajo en España se desinfló con el tiempo. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística, el segundo trimestre del año ha arrojado unas cifras muy lejanas a las que se esperaba cuando parecía que iba a cambiar el modelo. Las personas que están teletrabajando son el 9,6% de los empleados. Pero además, de los que lo hacen, la mayoría lo practica durante menos de tres días a la semana. El 90% de los trabajadores en España acuden presencialmente a su empresa.

Sin embargo, todavía hay algunas personas que tienen la opción fuera de Europa de teletrabajar a tiempo completo. Las startups o empresas de nueva creación relacionadas con el mundo tecnológico son las que más permiten este tipo de teletrabajo, tanto que según Eurofund, el 37% del trabajo podría hacer en remoto. En los países del norte de Europa es una técnica más extendida, sin embargo, todavía la mayoría de países de la Unión no cuentan con una legislación sobre el teletrabajo que se haya aprobado específicamente después de la pandemia.

Por eso, algunos trabajadores ya se han lanzado a la aventura de hacer las maletas y marcharse de su propio país y teletrabajar sin tener una oficina fija. Se marchan a otros lugares del mundo con la intención de poder realizar su trabajo fuera de sus fronteras. Se tratan de los nómadas digitales: “Son aquellos que pueden desarrollar su trabajo en cualquier sitio y no es necesario que lo desarrollen en un centro de trabajo”, comenta Luis Jiménez-Arellano, abogado responsable del área de Derecho Laboral del despacho Mas y Calvet.

James O’Grady es un escocés que está teletrabajando en Madrid. Él labora en una multinacional tecnológica "en ventas", para los "mercados que hablan inglés". James lleva ya "dos años y medio en España", teletrabajando, y se mantendrá un tiempo más porque aquí conoció a su novia, "que es española".

Se trata de una realidad que no está aún sujeta en muchos casos a una normativa aprobada. Y España se ha propuesto estar a la vanguardia. Ahora mismo “la actual legislación no recoge esta realidad laboral”, explica Jiménez-Arellano. Añade que “conlleva una serie de peculiaridades que no recoge el ámbito laboral al 100%”.

La nueva ‘Ley de Visados para Nómadas Digitales’ planea poner solución a ese lastre. “Prevé una serie de medidas fiscales y sociales garantistas para este tipo de trabajadores”, explica el laboralista. Jiménez-Arellano detalla que “atrae muchos puestos de trabajo sobre todo en el ámbito de la tecnología que está bien visto en el mercado laboral”.

Requisitos mínimos

Para que puedan acogerse a esta ley, no pueden percibir más de un 20% de ingresos de empresas españolas. Además, deben haber teletrabajado al menos durante un año y demostrar un contrato de trabajo. Su sueldo tendrá que ser el suficiente como para poder mantenerse. Es probable que se imponga también un mínimo de ingresos mensuales para poder solicitar el visado, aunque la cifra puede variar, países de nuestro entorno como Portugal lo sitúan en mínimo 700€ al mes, mientras que en Estonia es de 3.500€. “En Europa, los nómadas digitales se pegan para ir a trabajar a Portugal”, explica el experto en Derecho Laboral. Se estima que nuestro país lo cifre en 2.000€.

Los trabajadores extranjeros que decidan venir a España recibirán ventajas fiscales. El impuesto sobre la renta de no residentes, el que debería tributar el sueldo que reciban, actualmente se sitúa en un 25%. Sin embargo, los que se sometan a esta nueva ley, podrán disfrutar de una reducción que dejaría este impuesto en un 15%.

España a cambio atraerá talento joven que además dejará más impuestos en las arcas españolas: “Se han dado cuenta tarde que este tipo de trabajos interesan”, explica el jurista. Y añade que “atraen muchísimo negocio” y “a España le interesa ser un referente en el mundo de las startup”. Aquí, los jóvenes se encontrarán un clima más amable que el del norte de Europa y una amplia red de 4G en todo el territorio nacional.