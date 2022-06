¿Qué pasó con Narcís Serra y Roldán? El suceso narrado en 'Cuéntame' que Imanol Arias señala como problemático

Hace unos días, surgió una polémica en torno a la famosa serie 'Cuéntame'. Inmanol Arias, uno de los protagonistas, acusaba a TVE de no renovar la serie porque empezaron "a contar una historia que es muy mala para el PSOE", palabras de las que se ha retractado más tarde y que no eran "realmente sinceras" sino "fruto de un calentón verborreico" con el que se "pasó tres pueblos", ha dicho.

Las declaraciones de Arias se emitieron en Telebilbao, y en ellas el actor relata lo que califica como un hecho "histórico" y que "pasó en Moncloa": "Desde que en el primer capítulo de esta temporada salió Narcís Serra diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra para evitar lo de Roldán, alguien del Consejo de Administración (de RTVE), socialista, mujer, que cobra 7.500 euros al mes, dijo 'hay que cortar la cabeza a esto'".





"Y así fue, a las tres semanas dijeron que acabáramos. Esa es la televisión pública, por favor, no quiero volver. Que me liberen ya", añadió Arias sobre el supuesto fin de la serie cuando termine la actual temporada, la número 22, un extremo que no está confirmado oficialmente aunque ha sido publicado en algunos medios.

¿Qué ocurrió en realidad?

Fuentes de RTVE han asegurado a Efe que nada de esta historia relatada es cierto, que la honorabilidad de la plantilla de la casa está por encima de toda duda y que sus relaciones con Grupo Ganga, productores de la serie, siguen y seguirán siendo inmejorables. El propio Imanol Arias ha publicado este viernes en Instagram una disculpa en la que se retracta de sus palabras y las tacha de "desafortunadas", "descontextualizadas", "lamentables", "impropias" de él y "no realmente sinceras", sino "fruto de un calentón verborreico" que le "inundó esa noche".

Los hechos a los que el actor hace referencia son las polémicas relacionadas con la figura de Narcís Serra, quien comenzó su carrera política siendo muy joven y que llegó a convertirse en Vicepresidente del Gobierno (presidido por Felipe González) en el año 1991. Y es que su paso por la política estuvo lleno de corrupción y hasta de un intento de asesinato. El exdirector de El Mundo, Pedro J. Ramírez comentó en sus memorias que, tras la fuga de Luis Roldán a mediados de los 90, el director general de la Guardia Civil, Serra tramó un plan para asesinarlo.

Intento de asesinato

Pedro J. Ramírez relata que, el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch "trataba de aprovechar la situación para 'matar' a González, porque, según me confesó, el vicepresidente Serra había urdido un plan para ‘matar’ al fugado Roldán. Si en los dos primeros casos era difícil discernir los límites de la metáfora, en este último el verbo había sido utilizado en sentido literal". Además, explica que Belloch le había citado para reunirse en su despacho del Palacio de Parsent y le había pedido ayuda para encontrar a Roldán.

"Se trata de poner a un delincuente a disposición de la justicia antes de que alguien se nos adelante", Pedro J. le preguntó que a quién se refería, a lo que Belloch le contestó sin rodeos que a Narcís Serra. "No moví un párpado, pero el corazón me dio un vuelco. El ministro del Interior me estaba diciendo que el vicepresidente estaba planeando asesinar al director de la Guardia Civil huido. Y cuando hablaba de Narcís Serra, hablaba, claro, del Cesid, los servicios secretos que manejaba desde que había sido ministro de Defensa y a través de los que supuestamente había obtenido los fondos para pagar el informe contra Mario Conde", añade.