¿Qué pasa cuando una empresa de 'fact-checking' se equivoca? El caso de Maldita.es y ABC

Los verificadores de noticias nacieron con el propósito de combatir las 'fake news', y con ello la desinformación. Con la irrupción de las redes sociales, los periodistas se han tenido que enfrentar al hándicap de luchar contra las mismas. Muchas de estas empresas de 'fact-checking' tienen acuerdos con grandes multinacionales tecnológicas como Facebook o Google para poder combatir las noticias falsas.

No obstante, los verificadores no dejan de estar en manos de personas que, como cualquier otra, pueden cometer errores. Recientemente después de que el verificador Maldita.es calificara de bulo una noticia del diario ABC, que en realidad era cierta se ha generado el debate sobre quién debe controlar al controlador, quién se encarga de que las verificaciones estén de forma correcta o qué mecanismos de autocontrol tienen estas empresas. Desde COPE.es nos hemos puesto en contacto con ABC y Maldita.es para realizar este reportaje, pero tan solo ABC ha querido atender nuestra petición.

El episodio de conflicto entre ABC y Maldita.es

El pasado 25 de mayo, el periodista Roberto Pérez publicaba en ABC una noticia en la que aseguraba que el Gobierno de Aragón había aprobado por ley una paga de 522 euros mensuales para todos aquellos inmigrantes que se empadronaran en la región. Así consta en la nueva Ley de la Prestación Aragonesa Complementaria, que entró en vigor el martes y que recibió el apoyo de todas las formaciones políticas. En concreto, con esta ley sobre la mesa, se establece una renta mínima vital en la comunidad, ya sea para cualquier inmigrante o español, en situación de vulnerabilidad económica pueda recibir esa prestación con la condición de empadronarse en Aragón.

Horas después, la empresa verificadora Maldita.es publicaba una noticia en la que aseguraba que la información que había ofrecido el diario ABC no era más que un bulo. La noticia publicada por Maldita.es fue utilizada por diversas figuras políticas aragonesas para desacreditar a ABC, así como al autor de la noticia. Ante la disparidad de versiones, desde el diario trataron de entender por qué se decía que su información era falsa. Al final, descubrieron que Maldita.es se basaba en el borrador de la norma y no en el texto definitivo.

Captura de imagen de la noticia publicada el martes en Maldita.es sobre la noticia de ABCABC





En otras palabras, Maldita.es se hizo eco del borrador del Gobierno de Aragón, y no en la versión publicada de la ley, en la cual sí consta la información que publicó ABC, y que fue la que se aprobó por la asamblea aragonesa. Fue entonces cuando el diario afectado publicó una nueva noticia en la que aseguraba que la empresa verificadora había "publicado un bulo sobre una información cierta de ABC". Posteriormente, la empresa de 'fact-checking' se vio obligada a rectificar la información, asegurando que se habían basado en un borrador y no en la ley aprobada por el Gobierno aragonés, texto en el que sí se basó la información de ABC.

Captura de imagen de la corrección de la noticia de ABC publicada en Maldita.es





"La perjudicada es la libertad de expresión"

En COPE.eshemos hablado con Roberto Pérez, periodista de ABC que firmó la noticia, quien ha asegurado que está tranquilo por haber hecho su trabajo. "Los únicos que podemos estar tranquilos somos ABC", ha señalado el periodista. "Ha quedado claro que el bulo no era el nuestro". Sin embargo, el propio periodista ha reprochado que desde Maldita.es nunca se pusieron en contacto con el medio ni tampoco con el autor de la información. De hecho, ha criticado que aún a día de hoy tampoco lo han hecho para disculparse.

En este sentido, Pérez ha lamentado que ni tan siquiera la Asociación de Periodistas de Aragón haya salido en su defensa. "En lugar de defender a quien ha sido víctima de un bulo, prefieren decir que no les gusta el enfoque" y ha asegurado que "es difícil encontrar un caso similar en el que un profesional, que es víctima de un bulo, en vez de ser defendido por la asociación profesional que le representa, sea atacado. Que esa asociación de periodistas no haya dedicado una sola línea a denunciar o criticar el bulo, es inaudito", ha reprochado.

"Esa rectificación no es procedente y hay que leer bastante para llegar al párrafo en el que reconocen indirectamente que la información que publicó ABC era cierta", ha argumentado y además ha reprochado que este episodio "inhabilita al supuesto verificador porque ha difundido un bulo", ha explicado. En última instancia, el periodista ha hecho una petición: "Agradecería una disculpa pública. No solo de Maldita.es sino de todos aquellos que desde el ámbito de la política han difundido el bulo". "El perjudicado con todo esto no solo es ABC, es la libertad de expresión, el derecho a la información y por ende la salud democrática de un país y de una sociedad", ha rematado.

¿Cómo funcionan las empresas verificadoras?

Como hemos indicado, desde COPE.es hemos intentado contactar con la empresa de 'fact-checking', Maldita.es para conocer su versión de los hechos y, especialmente, ahondar en cómo funcionan con exactitud este tipo de empresas, así como de sus propios mecanismos de autocontrol. No obstante, COPE no ha conseguido hablar con la empresa verificadora. En el caso de obtener respuesta en los próximos días, se incluirá su versión de los hechos en esta misma noticia.