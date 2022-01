Qué pasó entre Julio Iglesias y Raphael en los 80 y cuál es su actual relación: “Canto 100 veces mejor que él”

Sin duda se trata de dos de los grandes iconos de la música española de la segunda mitad del siglo XX: Julio Iglesias y Raphael. Precisamente este último está más de actualidad que nunca tras haberse estrenado 'Movistar' un documental centrado en su vida y su carrera. Además, el patriarca del clan Iglesias ha sido noticia en los últimos meses por unas imágenes que ponían la atención en su estado de salud, ya mejorado, y por haber apadrinado el lanzamiento del libro de Pepe Domingo Castaño en una entrevista muy especial en 'El Partidazo de COPE'.

Aunque no sea habitual verlos juntos, por el mero hecho de que uno vive en España y el otro en Miami, sí que han compartido escenario en ocasiones especiales como el homenaje a Lola Flores. Incluso ambos llegaron a compartir discográfica a final de la década de los 80 (CBS) tras la salida de Raphael de Hispavox.

Precisamente en el lazamiento del nuevo disco para CBS 'Las apariencias engañan', y al finalizar su actuación en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, Raphael y varios directivos de la compañía discográfica se reunieron con un grupo de periodistas en una improvisada rueda de prensa. En ella, el artista lanzó unas declaraciones sobre Iglesias que recogió el suplemento de ABC 'Blanco y Negro' que formaron todo un revuelo en el mundo de la música.









Raphael: “Canto 100 veces mejor que él”



“Me parece extrañísimo que una persona que no sabe vocalizar haya podido cuajar en una nación donde la música es toda una reina”, comenzaba titulando el reportaje del dominical. “Canto 100 veces mejor que él, y mis actuaciones son divertidísimas, y las suyas, aburridísimas”, criticaba supuestamente el artista a su compañero de discográfica. Pero, quizás el comentario que más ampollas levantó fue el de cómo se refería Iglesias a Raphael, según este último: “Hace 15 años Julio Iglesias me llevaba las maletas y me llamaba maestro”.

Unas declaraciones que parecieron no hacer ninguna gracia a Iglesias, que respondió a través, también, de 'Blanco y Negro'. “Raphael solo debería abrir la boca para cantar”, replicaba tajante. “Yo estoy triunfando en todos los sitios y él no se come una rosca. Raphael se inventa chismes. Se pasa de rosca y no hay quien lo pare. Se pone en plan Cassius Clay antes de un combate”, contestaba el autor de 'Me olvidé de vivir'.









Raphael niega la polémica



No obstante, ese mismo año, y ante el crecimiento de las tensiones, Raphael se lanzó a disculparse por las palabras que recogió el dominical de ABC: “He dicho cosas que no debiera decir, cosas que se dicen sin darlas mucha importancia y que luego, cuando las ves escritas en los periódicos, te hacen daño en los ojos. He dicho algunas memeces. Bueno, pues pido disculpas y en cuanto vea a Julio nos daremos un fuerte abrazo. No volverá a pasar. Lo sucedido es agua pasada”, corregía el artista, que acababa de lanzar un disco al mercado de la mano de la misma discográfica que Iglesias.

Un enfrentamiento que ha perdurado con los años pero que, cada vez que se pregunta a los propios protagonistas y el entorno, se encargan de desmentir. “Nunca han sido amigos pero tampoco enemigos”, aseguraba Alfredo Fraile, mánager de Iglesias entre 1969 y 1984. “Se respetan como artistas y nada más. Sus vidas personales son muy diferentes y los dos han llenado los estadios y teatros de todo el mundo. De todos los años que yo he estado con Julio, nunca he visto ni le he escuchado comentarios negativos hacia Raphael".

Incluso el propio Raphael se ha encargado de desmentirlo en más de una ocasión, como en una entrevista para El Confidencial el pasado mes de septiembre: “Mi pique con Julio Iglesias se lo inventó la prensa”, aseguró.

MADRID, 10/01/2022.- Raphael es capaz a la vez de protagonizar una gira, la serie documental "Raphaelismo" -que se estrena en Movistar+ el 13 de enero- y una exposición que recorre en Madrid su prolífica carrera artística a través de carteles, discografía y vestuario y que este lunes presenta el cantante invitando a sus seguidores a interactuar en varios de sus espacios. EFE/ Emilio Naranjo