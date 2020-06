Qué es la inmunidad cruzada y cómo puede ayudar a combatir el coronavirus

"Todavía desconocemos más de lo que conocemos", es una frase que ha menudo pronuncian tanto médicos, como microbiólogos, epidemiólogos, virólogos o científicos en general. Son muchos los que luchan cada día para saber un poquito más del SARS-CoV-2, porque cuanto más detalles tengamos sobre él, mayor será la capacidad de respuesta ante sus terribles consecuencias, cuando no es la muerte.

El último informe científico-técnico sobre esta enfermedad publicado por el Ministerio de Sanidad, la Fiebre, tos, disnea, astenia, anorexia y diarrea son los principales síntomas que en España presentan los pacientes con COVID19. Pero puede haber síntomas neurológicos: mareo, alteración del nivel de conciencia, accidente cerebrovascular; cardiológicos: puede presentarse con síntomas relacionados con el fallo cardiaco o el daño miocárdico agudo, incluso en ausencia de fiebre y síntomas respiratorios; oftalmológicos: ojo seco, visión borrosa, sensación de cuerpo extraño; dermatológicos: manifestaciones muy variadas, desde erupciones tipo rash (principalmente en el tronco), erupciones urticarianas vesículosas similares a varicela o púrpura. En los dedos de manos y pies lesiones acro-cianóticas parcheadas, de pequeño tamaño, a veces confluentes y en ocasiones con ampollas, lesiones son similares a los sabañones; hematológicos: fenómenos trombóticos como infarto cerebral, isquemia cardiaca, muerte súbita, embolismos, trombosis venosa profunda. También se observa una mayor incidencia de sangrados.

Los tres últimos meses en los que todos los países del mundo llevamos luchando contra la pandemia, también hemos visto que no afecta por igual a niños, adolescentes o adultos. Y sobre todo la incidencia en el sector de población de más edad, a partir de los 80 años.

En este momento hay 110 vacunas candidatas de diferentes laboratorios, de las cuales 102 están en fase preclínicay 8 en fase clínica. Algunas ya ofrecen resultados aunque no definitivos, porque para llegar a ese punto hace falta tiempo. Y mientras se encuentra esa defensa que nos haga a todos invulnerables o capaces de luchar contra la enfermedad, hay investigaciones que ofrecen otros caminos en la lucha contra esta epidemia, una de las peores, si no la peor del último lustro.

En esa lucha incansable por encontrar una vacuna eficaz, investigadores del Instituto de Inmunología de La Jolla en California (Estados Unidos) han dado con una robusta respuesta inmunológica antiviral al SARS-CoV-2, el virus del COVID-19, en un grupo de 20 adultos que se habían recuperado de la enfermedad. Hallazgos que muestran que el sistema inmunológico del cuerpo es capaz de reconocer el SARS-CoV-2 de muchas maneras, lo que disipa los temores de que el virus pueda eludir los esfuerzos para crear esa vacuna que pueda proteger a la gran mayoría de la población.

El estudio ha detectado una importante reactividad cruzada en individuos no expuestos, sugiriendo que las personas que han pasado un resfriado provocado por otros tipos de coronavirus también podrían tener cierta protección contra el COVID-19.

Los científicos examinaron la respuesta de las células T en muestras de sangre que se habían recogido entre 2015 y 2018, antes de que el SARS-CoV-2 comenzara a circular. Muchos de estos individuos tenían una importante reactividad de células T frente al SARS-CoV-2, aunque nunca habían estado expuestos al SARS-CoV-2. Pero es casi seguro que todos habían sufrido, al menos, tres de los cuatro coronavirus del resfriado común, lo que podría explicar la reactividad cruzada observada.

Lo que aún no está claro es si la reactividad cruzada observada proporciona al menos algún nivel de inmunidad preexistente al SARS-CoV-2 y, por lo tanto, podría explicar por qué algunas personas o lugares geográficos se ven más afectados por el COVID-19.

"Dada la gravedad de la actual pandemia de COVID-19, cualquier grado de inmunidad contra el coronavirus de reacción cruzada podría tener un impacto muy sustancial en el curso general de la pandemia y es un detalle clave que deben tener en cuenta los epidemiólogos al tratar de determinar la gravedad que tendrá COVID-19 en las comunidades en los próximos meses", explica uno de los responsables del estudio, Shane Crotty.

