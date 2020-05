¿Cómo afecta fumar en las terrazas al COVID-19?

El tabaco y los productos derivados del tabaco matan a más de 8 millones de personas cada año -60.000 mueren cada año en España-. Más de siete millones de esas muertes se deben al consumo directo del tabaco y 1,2 millones al humo ajeno al que están expuestos los no fumadores. El 25 por ciento de las muertes por cáncer en el mundo se deben al consumo de tabaco.

Estos datos que destaca la OMS con motivo del Día Mundial sin Tabaco, se han visto agravados con la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. Si el consumo de nicotina y de productos de tabaco aumenta el riesgo de padecer cáncer, enfermedades cardiovasculares y neumopatías, tras revisar estudios, expertos en salud pública de la Organización Mundial de la Salud señalan que los fumadores tienen más probabilidades de desarrollar síntomas graves en caso de padecer COVID-19, en comparación con los no fumadores e incluso fallecer por coronavirus.

Los neumólogos subrayan que la COVID-19 es una enfermedad infecciosa que ataca principalmente los pulmones. Pulmones cuya función está muy deteriorada si somos fumadores. Es más, el tabaquismo añade un factor de riesgo en enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, algunas enfermedades respiratorias y la diabetes, y las personas que padecen esas enfermedades tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves en caso de verse afectadas por la COVID-19.

Sin duda, los fumadores son más vulnerables a la COVID-19. El acto de fumar supone arrimar los dedos (y los cigarrillos, que pueden estar contaminados) a los labios, lo que aumenta la posibilidad de transmisión del virus de la mano a la boca. Los fumadores también pueden padecer una enfermedad pulmonar o una capacidad pulmonar reducida, lo que potencia enormemente el riesgo de enfermedad grave.

Using tobacco products can increase your chance of getting #COVID19



❗️Bringing your��to your��can transfer the virus into your body

❗️Sharing tobacco products can transmit the virus between people

❗️Tobacco weakens your respiratory system making you more vulnerable to the virus pic.twitter.com/nFOCwAoFyK