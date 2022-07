¿Qué fue de Miquel Montoro? El joven youtuber que se hizo famoso por su vídeo de los pilotes

Con miles de seguidores a sus espaldas en diversas redes sociales como YouTube o Instagram, Miquel Montoro se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de nuestro país en las redes sociales. Desde su famoso vídeo sobre los 'pilotes', Montoro ha ido viendo como sus redes sociales no han parado de crecer, hasta el punto de despertar el interés de multitud de medios de comunicación que querían viajar hasta Mallorca para hacerle un reportaje y conocer con más detalle cómo era su día a día.

De temática rural, Montoro arrancó su carrera en Internet en noviembre del año 2017, cuando publicó su primer vídeo en YouTube. En aquella ocasión enseñaba cómo utilizar un motocultor. En otro vídeo, el joven youtuber explicaba cómo sembrar patatas, cómo hacer una ensaimada o cómo cuidar de sus animales.

El futuro de Miquel Montoro

Tras su éxito con los pilotes, Montoro fue muy popular durante unos meses, en los que su vídeo circulaba por millones de dispositivos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Incluso, Montoro fue entrevistado por David Broncano en el programa ' La Resistencia '. En la actualidad, el joven creador de contenidos continúa nutriendo sus redes sociales con interesantes publicaciones.





Ahora, el joven se encuentra recorriendo Silicon Valley junto a otros estudiantes premiados por un programa de 'La Caixa' y en una entrevista para 'El Mundo' ha repasado sus planes de futuro, entre los que entra estudiar un módulo, tal y como ha explicado el propio Miquel: "Yo quiero hacer un módulo, lo de la universidad me da como miedo".

Respecto a la especialidad a la que se quiere dedicar, Montoro ha señalado que su ilusión es ser herrero, pero que para ello debería desplazarse a Madrid o a Bilbao para poder realizar sus estudios: "El problema porque en Mallorca hay pocos módulos. O hay muchos, pero no de lo que a mí me interesa. Yo quiero ser herrero, pero para eso tendría que estudiar en Madrid o en Bilbao dos años. Eso está muy lejos para mí, si ya me cuesta salir de casa. He mirado también algo de guardia rural o guardia forestal para seguir con la pasión del campo".