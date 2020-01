Pilar Rubio ha protagonizado este miércoles su primera aparición pública tras anunciar que estaba de nuevo embarazada. Feliz con la esperada de la nueva criatura, la presentadora ha contado que el primer mes lo pasó muy mal. Una vida de lo más ajetreada a la que se suma la llegada de un cuarto retoño. Y es que Pilar y Sergio Ramos siempre mostraron su deseo de tener una familia numerosa, un embarazo que ha sido distinto al resto: "El primer mes lo pasé fatal, estaba súper cansada todo el rato. Me dormía de pie, decía ¿por qué estoy tan cansada? En este sí que he notado un poco más las nauseas y el cansancio pero ya se me ha quitado". Sin embargo ha admitido que no han ido buscando el embarazo: "Los cuatro embarazos han sido sorpresa, porque nunca hemos ido buscándolo. Hemos dicho si tienen que venir que vengan. Crearte una presión a la hora de tener hijos crea un bloqueo físico", ha contado a la prensa.

Una forma de pensar que se traslada al sexo de su bebé, pues después de haber tenido cuatro hijos, a la presentadora y al futbolista les da igual si es niño o niña: "A mí me da igual que sean niños o que niñas porque no haría ninguna diferenciación. Odio el tema de que haya juguetes sexista, yo me centro mucho en las personalidades de cada uno".

¿EN QUÉ ES ESTRICTA PILAR RUBIO CON SUS HIJOS?

Y en lo referente a la forma en la que se anunció su embarazo, Pilar admite divertida que lo confirmaron antes a los medios: "Yo no sé cómo os enteráis de esas cosas". Una noticia que cogió impulso gracias al gesto de Sergio Ramos en la final de la Supercopa cuando metió el balón debajo de su camiseta, un gesto que la presentadora asegura que no fue de manera consciente.

En cuanto al nombre de su futuro hijo o hija, Pilar tiene claro cuál será el elegido si es niña: "Me encanta Ginevra con 'v' si es niña, si es niño tenemos varios nombres pensado". Una futura maternidad en el que le intentará inculcar a su pequeño o pequeña todo lo que está haciendo con sus tres hijos mayores, como es en el caso de la alimentación: "Soy muy perfeccionista con el tema de la comida. Yo soy muy estricta para eso, si hay guisantes hay guisantes. Quiero que coman equilibrado y, al final, lo he conseguido con psicología inversa, el crear ese objeto deseo me ha ayudado de momento".