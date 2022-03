¿Qué es la afasia y cuántos tipos hay? El trastorno cognitivo por el que Bruce Willis se retira del cine

El famoso actor Bruce Willis anunció ayer, a través de su hija, que se retiraba temporalmente de su oficio debido a que ha sido diagnosticado de afasia. Sin embargo, su familia y él eran conscientes de esta enfermedad desde hacía meses, pero no ha sido hasta ahora que han decidido comunicarlo públicamente. Y es que Willis lleva ya varios años fuera de las grandes producciones, sin aparente motivo. Pero, ¿Qué es la afasia? Se trata de un trastorno cognitivo que impide al paciente comprender y producir correctamente el lenguaje a través del habla, la escritura o la lectura. La afasia puede producirse debido a un ictus o accidente cerebrovascular (es la causa más frecuente), traumatismo craneoencefálico, infecciones cerebrales o tumores en el Sistema Nervioso Central.

No obstante, el actor de 67 años no ha querido desvelar cuál ha sido el motivo de su afasia. Tampoco han querido dar detalles de qué ocurrirá con las nueve películas en las que iba a actuar próximamente. Este trastorno cognitivo aparece tras haber sufrido lesiones en áreas cerebrales especializadas en el lenguaje. Aunque puede no afectar exclusivamente a la comunicación, ya que, debido a la proximidad entre las áreas cerebrales del lenguaje y del movimiento, hay tipos de afasia que se manifiestan con hemiplejía (mitad del cuerpo paralizado) y dificultades motoras. Los síntomas que suele mostrar (aunque no son iguales en todos los pacientes) son:

Parafasias , errores en el uso de las palabras y fonemas (por ejemplo, decir masa en lugar de mesa).

, errores en el uso de las palabras y fonemas (por ejemplo, decir masa en lugar de mesa). Anomia , complicación del individuo para encontrar los términos correctos al nombrar objetos.

, complicación del individuo para encontrar los términos correctos al nombrar objetos. Progresiva dificultad para asimilar el significado de las frases complejas , pero sí comprenden las palabras.

, pero sí comprenden las palabras. Agramatismo , deficiencias morfológicas y gramaticales en la construcción de frases. Suelen omitir o no emplear correctamente las formas gramaticales.

, deficiencias morfológicas y gramaticales en la construcción de frases. Suelen omitir o no emplear correctamente las formas gramaticales. Errores fonéticos en la lectura.

en la lectura. Pérdida de fluidez en el habla, con extensas pausas entre las palabras, uso de frases cortas con mucha dificultad.

en el habla, con extensas pausas entre las palabras, uso de frases cortas con mucha dificultad. Problemas de visión, movimiento o memoria. Aunque la persona que padece afasia no pierde su inteligencia.

Los expertos explican que la afasia no siempre es permanente, el paciente podría tener episodios como consecuencia de migrañas, convulsiones o accidentes isquémicos (se detiene el flujo sanguíneo que se dirige al cerebro durante un corto período de tiempo). Además, aclaran que la afasia es básicamente un único trastorno, pero presentan distintos síntomas según la zona del cerebro en la que se haya producido la lesión. Por ello, los neurólogos han decidido clasificarlos en ocho tipos. Estos son los siguientes según la Asociación de Ayuda a la Afasia:

Afasia de Broca

Fue de los primeros tipos en descubrirse, los pacientes tienen el ritmo y la entonación afectados. Presenta problemas graves para hablar. Se caracteriza por tener dificultades a la hora de articular las palabras y emplear de frases cortas. Esto quiere decir que las frases que logra pronunciar son producidas con gran esfuerzo. No obstante, la comprensión no se ve muy alterada. Presentan errores de sustitución, omisión o adición de fonemas. Su registro se reduce a sustantivos y a verbos en infinitivo. Además, tienen mucha dificultad en formar diminutivos y aumentativos.

Por otro lado, la comprensión auditiva está relativamente bien, aunque es común que les cueste entender oraciones complejas.Por último, en las afasias de Broca la lectura queda preservada. En las formas más severas pueden entender el significado de las palabras, pero no pueden leerlas en voz alta. En las situaciones más graves cambian palabras y omiten artículos, preposiciones o morfemas. La escritura también la tienen alterada, manifestando problemas de conversión entre un fonema y su grafema.

Afasia de Wernicke

Es uno de los tipos de afasia que afecta a la comprensión. Una persona con este tipo de afasia tiene un lenguaje espontáneo, fluido y bien articulado. No obstante, este está lleno de parafasias y de neologismos. Es capaz de denominar mejor sujetos y verbos, teniendo mayor dificultad con los sustantivos, así como la utilización incorrecta elementos sintácticos y preposicionales.

La comprensión auditiva está muy afectada, siendo mejor el rendimiento en la comprensión escrita. Esto ocurre porque tiene dañado el acceso al almacén semántico. La lectura también suele estar alterada, y en cuanto a la escritura padecen dislexia superficial, errores con verbos irregulares y faltas de ortografía.

Afasia global

De entre todos los tipos de afasia, es el que presenta los trastornos del lenguaje más graves. En la mayoría de los casos las personas únicamente logran decir unas pocas palabras y su comprensión es también muy limitada. Además, no pueden leer ni escribir. Es la versión más incapacitante de la afasia. La lesión cerebral es bastante amplia.

Afasia transcortical motora

En este tipo de afasia queda resguardado el ritmo y la entonación. Aunque no existe la fluidez en el lenguaje, puesto que presenta un discurso poco organizado, empleando frases simples y estereotipadas (incluso en fase aguda puede haber mutismo). Aunque utiliza artículos y preposiciones, le cuestan mucho los pronombres, verbos y adjetivos. La comprensión auditiva está relativamente intacta, a pesar de que presenta algunas dificultades en las oraciones complejas y "verbos baúl" (tener, hacer, poner). Los problemas en lectura y escritura son parecidos a los que puede haber en la afasia de Broca. Sin embargo, la repetición no se ve alterada.

Afasia transcortical mixta

Es la más rara, no suele aparecer. Es muy parecida a la afasia global, pero se diferencia en que la repetición queda preservada. Las personas con este tipo de trastorno logran repetir frases largas más o menos con facilidad. Sin embargo, no comprenden lo que están reproduciendo. Los individuos son capaces de responder con coherencia a algunas preguntas concretas. Pero su utilización del léxico es espontáneo y muy pobre.



Afasia de conducción

El ritmo y la entonación son correctos. El lenguaje es espontáneo y fluido, aunque con frecuentes pausas en búsqueda de la palabra adecuada. El paciente está constantemente corrigiéndose e intentando encontrar la expresión que desea trasmitir. Se suceden las parafasias en un discurso poco organizado y con errores de sintaxis. Al afectado le cuesta mucho denominar palabras aisladas en una imagen; esto no ocurre cuando la palabra está en un contexto.

La comprensión auditiva en las frases se mantiene. No obstante, cuando una palabra está aislada, presentan dificultades en determinar si dicha palabra es real. Esto ocurre porque su acceso al almacén léxico está dañado. La repetición siempre está muy alterada, con parafasias frecuentes a la hora de repetir. La lectura se mantiene por significado (a veces cambian palabras). Por otro lado, la escritura sí está alterada.

Afasia transcortical sensorial

Este tipo de afasia se caracteriza por preservar la repetición de los sonidos. A pesar de que en ambos casos se produce un habla fluida, en las afasias sensoriales no suele haber tantos neologismos ni parafasias. Pero la parte más negativa es que las personas suelen repetir las últimas palabras utilizadas por el interlocutor y con frecuencia utiliza un patrón ómnibus (“una cosa”, “un eso”…). En cuanto a la comprensión, su acceso al almacén semántico está dañado. La escritura también está afectada y, aunque la lectura en voz alta la preservan, no son capaces de asimilar lo que están leyendo.

Afasia anómica

En este caso, la afasia afecta a los sustantivos. Su utilización del léxico es fluido, pero se interrumpe para encontrar cómo expresar una determinada palabra. Por este motivo, los individuos divagan para explicar lo que quieren decir. La compresión se mantiene, a no ser que el sustantivo esté aislado de forma oral o escrita. No cometen errores ni en la repetición ni en la lectura. En cambio, aunque la escritura al dictado sea buena, pueden tener problemas para encontrar sustantivos en la escritura espontánea.