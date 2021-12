¿Qué es la aerofobia? Causas y tratamiento para superar este trastorno

Imagina no poder irte de viaje a tu ciudad favorita, esa que siempre tienes en mente y que, por un problema más común de lo que creemos, te tienes que quedar en casa sin poder disfrutar y conocer tu destino preferido. La aerofobia, o también llamado miedo a volar, es un temor que a mucha gente tiene y que imposibilita hacer lo que más le gusta a uno. Puede ser una fobia por sí misma, o puede ser una manifestación de una o más fobias como la claustrofobia o la acrofobia.

Hasta un 33% de las personas padece esta fobia, es decir, una de cada tres personas tiene miedo a volar. Algunas aerolíneas, visto este alto porcentaje, han lanzado cursos para poder superar ese miedo a volar y con el que te ayudarán a poder viajar a los lugares más bonitos del mundo y conocer de primera mano las ciudades que siempre has querido visitar. La aerofobia recibe más atención que otras fobias ya que un viaje en avión es difícil de evitar. Este miedo a volar puede hacer, como hemos mencionado, que la gente no pueda irse de vacaciones, visitar a familia o amigos, e incluso puede llegar a ser un problema importante cuando tu trabajo necesita que te desplaces de un lugar a otro, viajar por negocios y estar “constantemente” en otro país.





Aunque cada día se realizan miles de vuelos por todo el mundo, mucha gente sufre este miedo que provoca ansiedad e incluso episodios graves de pánico. Normalmente está asociada al miedo a sufrir un accidente y que puede verse agravada por la claustrofobia y el miedo a la altura. No todas las personas sufren el mismo nivel de miedo, por lo que hay que decir que muchas personas solo lo sufren en ciertos momentos del vuelo, y otras siempre que se encuentran en un avión.

Hoy os traemos algunos de los consejos para poder tratar este trastorno (que no enfermedad) de la mejor manera posible, saber sus causas y qué cursos, impartidos por diferentes compañías aéreas, podemos hacer para reducir ese miedo. Vamos a ello.

Causas

Las causas que pueden desarrollar este trastorno fóbico específico son diversas, aunque todas mantienen un contenido situacional. Puede aparecer mediante una experiencia directa traumática o de observación, por sesgos cognitivos o por herencia, y a medida que se acerca el momento del vuelo, en la mayoría de casos, la ansiedad va en aumento. A continuación te explicamos cada uno de ellos para que los puedas entender de la mejor manera.

Componente conductual : esto significa todos aquellos comportamientos que la persona hace o evita para sentirse más segura, algunos ejemplos son mirar si se puede ir en otro medio de transporte que no sea el avión, evitar esa situación, huir de esa situación in situ, ser el primero o el último en subir, preguntar si todo está bien, sentarse al lado de una de las puertas de salida donde sea menos probable sufrir daños si el avión cae. Son conductas que la persona realiza para que hagan más fácil su “supervivencia” de esta persona ante su mayor miedo.

Componente cognitivo : se refiere a los pensamientos, muchas de las veces anticipatorios, catastrofistas, aceleración del pensamiento, hipervigilancia a cualquier tipo de detalle en todo momento, atención a todo ruido extraño que el avión hace, etc.

Componente fisiológico : se refiere a los síntomas físicos que son múltiples y personalizados en cada individuo. Normalmente podemos encontrar sudoración, taquicardias, temblores, mareos, dolores digestivos, etc.

¿Cómo tratarla?

Esta ansiedad puede tratarse con medicamentos, pero los expertos recomiendan realizar terapia de exposición, la cual consiste en exponerse a la fuente que la origina. En algunos casos se puede realizar mediante la tecnología, y en este caso con la realidad virtual. También sirve de gran ayuda las técnicas de relajación y respiración, así como aprender sobre seguridad aérea y la funcionalidad de los aviones y mantenimiento. El papel que juega la educación es muy importante para superar este miedo. Aún así, conociendo las causas de los ruidos, las turbulencias o los saltos, no consiguen tranquilizarse . No existen pruebas o estudios que demuestren el funcionamiento de estas terapias, aunque hay datos de hasta un 80% que indican que las personas consiguen superarlo y tranquilizarse. Como recomendación, es aconsejable no ponerse junto a la ventanilla, ser positivos, buscar una distracción y reducir ese estrés en compañía y mantener una conversación. Es decir, intentar evadirse de alguna manera u otra, de lo que es el vuelo.





Realidad Virtual como tratamiento

La exposición mediante la Realidad Virtual tiene la misma eficacia que la exposición en vivo, con una mejora, y es que funciona evitando todos esos inconvenientes de los que hemos hablado que tendríamos con el tratamiento en vivo. Se trata de una aplicación que incluye una serie de entornos generados por ordenador a través de gráficos 3D o filmación 360º , totalmente interactivos con el paciente. En este sentido, la plataforma Psious, es una de las mejores diseñadas por y para psicólogos. Permite incrementar la inmersión, el compromiso y la satisfacción de los pacientes, además de ser una terapia rápida y efectiva.

Cursos para perder el miedo a volar

Algunas aerolíneas ofrecen a los usuarios cursos gratuitos para ayudarles. Con estos cursos, lo que se pretende es perder el miedo a volar, además de ser una forma de ganar dinero para las compañías, ya que muchos de los cursos no son gratuitos.

Air Europa : ofrece un curso dirigido por el Comandante Alfonso de Bertodano. El precio de este curso asciende hasta los 990 euros y se puede realizar en Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, durante dos días seguidos. En este curso se realizan ejercicios de control del pensamiento y gestión de la ansiedad. Se visitan aviones junto a los pilotos, mecánicos y tripulantes de cabina y se dan a conocer los orígenes de la fobia a volar.

British Airways : también ofrece cursos e incluyen una sesión técnica y otra psicológica, además de un vuelo de prueba junto a un equipo de pilotos, auxiliares de vuelo y psicólogos.

Easy Jet : ofrece un curso en línea por 47 euros, en el que se incluye técnicas para perder el miedo y algunos módulos de aprendizaje sobre la seguridad en la industria de la aviación y comprensión tanto del despegue como del aterrizaje.