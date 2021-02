La pulla de Bertín Osborne a Julio Iglesias en el debate sobre los hijos ilegítimos: "No sería como él"

Hace unas semanas conocíamos la ruptura entre Bertín Osborne y Fabiola Martínez. Una noticia que ha plagado de titulares los medios de comunicación. En el comunicado que emitió el artista hablaba de motivos estrictamente sentimentales y problemas de convivencia. Nada de terceras personas. "Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión", contaba.

En esta ecuación también se ha hablado de un hijo secreto. Algo que ya se barajó en 2019. El propio Osborne, según informa Lecturas, habló sobre este tema con Toñi Moreno. Y esta era su respuesta: "Siempre me he preguntado: ¿cómo no me ha salido un hijo secreto? Me encantaría que pasara. ¿Tú sabes lo bien que me lo iba a pasar? Yo sería el primero en hacerme las pruebas", decía. Además, sorprendía citando a uno de los cantantes españoles más reconocidos: "No sería como Julio Iglesias...", aseguraba el andaluz bromeando.

El artista ya quería zanjar los rumores respecto a un posible hijo no reconocido. "He tenido seis y ahora tengo cinco reconocidos", dijo por aquellas fechas el cantante. Ese sexto niño fue el hijo que perdió con su primera mujer y que murió en sus brazos. No obstante, esto ha vuelto a plantearse como motivo de la ruptura de la que parecía una pareja irrompible. Una incógnita que todavía no ha sido resuelta. Él se toma estos rumores con un cierto humor, haciendo caso omiso a lo que publican los medios al respecto.

La última decisión de Bertín Osborne

Bertín sigue enamorado de Fabiola y ha decidido 'cortarse la coleta'. "Fabiola es la mujer más íntegra, independiente y brillante, que he conocido”, ha dicho recientemente sobre ella. Y está convencido de que no va a encontrar a nadie igual. “No voy a buscar más. Me 'corto la coleta' como los toreros y me dedicaré a mi trabajo, a mis hijos, a mis amigos y a mis animales y deporte. ¿Lo demás? ¿Para qué?”, ha sentenciado.

De momento, Bertín cuenta con el apoyo de sus hijos en esta difícil situación para el cantante. Todos entienden la decisión y no dudan en subrayar que Fabiola siempre seguirá siendo parte de la familia.