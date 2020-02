¿Puedes jubilarte antes si hiciste la 'mili femenina' del franquismo?

El 'Servicio Social femenino', más conocido socialmente como la 'mili femenina' se instauró en 1937 de forma obligatoria para todas las mujeres cuyas edades estaban comprendidas entre los 17 y 35 años. Fue una de las medidas más importantes que aplicó el franquismo en sus primeros años de vida y que se mantuvo hasta poco después de la muerte de Franco. Se trataba de un servicio militar obligatorio - sólo hubo contadas excepciones - que duraba entre tres y seis meses y donde se enseñaba el 'modelo de mujer franquista'. El Servicio Social dependía de la sección femenina, dirigida desde su nacimiento hasta su extinción por Pilar Primo de Rivera.

En la 'mili femenina' se enseñaba a las mujeres a cocinar, confeccionar y otras labores domésticas. Incorporaba también una prestación social que podía desempeñarse en hospitales, escuelas, comederos, bibliotecas u otros centros. La 'mili femenina' tuvo un rango de 'deber nacional' y contaba con un régimen jurídico equiparable al de los hombres en el servicio de armas. Se calcula que más de tres millones y medio de mujeres pasaron por el Servicio Social femenino.

La periodista y escritora Maruja Torres aseguró en un reportaje para TVE que a ella sólo le sirvió esta 'mili' para obtener el pasaporte. De hecho, era imprescindible para eso y para otras actividades fundamentales como trabajar en la administración del Estado, presentarse a oposiciones u obtener el carné de conducir.

El Servicio Social se acabó convirtiendo en un lastre tan pesado como después la mili de los hombres y concluyó en 1977. Pero, ¿hay alguna manera de que esas mujeres que hicieron la 'mili femenina' puedan cotizar los días que estuvieron dentro de la formación? Un cambio legislativo de 2015 permite a los hombres computar un año de mili como vida laboral. La ley solo computa un año de vida laboral del solicitante que hizo la mili. Además, es necesario acreditar un periodo mínimo de cotización efectiva de 33 años y presentar la solicitud ante el Ministerio de Defensa.

[¿Sabes que si hiciste la mili te puedes jubilar antes?]

"TRABAJO OBLIGATORIO"

Pero, ¿y qué pasa con las mujeres que hicieron 'la mili femenina'? Una sentencia del TSJ del País Vasco abrió el camino al reconocer el derecho a la jubilación anticipada a una mujer que contabilizó su periodo en el "servicio social" para pedir esta prestación. Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se opuso porque el "servicio social" también era un "periodo de trabajo obligatorio".

País Vasco no es una excepción. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura también reconoció el derecho de otra mujer a percibir la jubilación anticipada por haber participado en el "servicio social" le compute para ello. El pasado mes de enero, el PP ha reclamado reconocer este derecho en una proposión no de ley que ha presentado en el Congreso de los Diputados. La postura del partido de Casado contrasta con los seis años en los que Rajoy estuvo en el poder y no estimó las sentencias ya existentes que iban dirigidas en este sentido.

El Defensor del Pueblo también ha tomado parte en esta batalla legal y considera que el periodo de "servicio" debe computar estrictamente igual que 'la mili' de los hombres de cara a la jubilación. "Las mujeres se ven obligadas a recurrir las resoluciones por discriminación", señala el Defensor. El sindicato UGT también ha reclamado esta medida como una fórmula para combatir la brecha de género en las pensiones. El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que va a estudiar la propuesta del Defensor del Pueblo