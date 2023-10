PSOE exige dimisión del edil de Torrox(Málaga) que comparó a los migrantes con animales

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez ha exigido a la presidenta del Partido Popular en Málaga, Patricia Navarro, y al presidente de la Junta de Andalucía y el presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, la dimisión del concejal de Torrox, Rafael Escudero por sus declaraciones "completamente inaceptables para un representante público".

"El concejal de Torrox vino a decir que las personas inmigrantes deberían ser marcadas como animales y que además traen enfermedades como podrían ser el tifus", ha señalado Pérez, que considera que en estas declaraciones lo que se demuestra es "una actitud racista, xenófoba y que necesita una reacción rápida del Partido Popular".

Al respecto, el líder socialista ha dicho que "la presidenta del PP en Málaga, Patricia Navarro, lo que no puede hacer es verter una opinión. Lo que tiene que hacer es pedir la dimisión de este concejal. La tiene que pedir como representante del PP en la provincia de Málaga y lo tiene que hacer también el presidente de la Junta de Andalucía y el presidente del Partido Popular de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla".

"Estas declaraciones son inaceptables, destilan racismo, xenofobia y los representantes públicos no podemos estar en esa línea. Por tanto, pedimos al PP contundencia, ya está bien de alentar discursos de odio, discursos como hemos podido escuchar al vicepresidente de Castilla y León y líder de Vox en esta comunidad, Juan García-Gallardo, en relación a las personas inmigrantes, o las declaraciones que está haciendo Isabel Díaz Ayuso comparando a las personas migrantes con fardos", ha dicho Daniel Pérez.

El líder de los socialistas malagueños ha añadido: "Ya está bien de estos discursos de odio y de racismo que está haciendo el P y que tiene que rectificar. Y para rectificar, la única fórmula que tienen en estos momentos aquí, en Torrox, es que pidan la dimisión por parte del alcalde a este concejal, que lo cese de sus delegaciones y que el Partido Popular se pronuncie por estas declaraciones racistas".

"España, es un país de acogida, un país solidario. Durante la guerra que se está librando a las puertas de Europa, con la invasión de Putin en Ucrania, son más de 200.000 ucranianos los que hemos acogido en nuestro país. Y en este caso, la crisis migratoria que estamos viviendo en España, donde 5.000 personas han llegado a la isla del Hierro y han tenido que ser atendidas por una razón humanitaria. Por tanto, ya está bien de delitos de odio", ha matizado Daniel Pérez.

Desde el Partido Socialista de Málaga "vamos a llevar a la Fiscalía una demanda por un delito de odio. Entendemos que no se pueden permitir este tipo de declaraciones que lo que hacen es generar alarma en la sociedad. Esto es algo gravísimo, no puede haber ningún responsable político que incite al odio y al racismo".

"No puede haber ningún representante público, sea concejal o alcalde, que tenga en este momento este tipo de declaraciones, incitando al odio a otras persona, en este caso, a personas inmigrantes. Estas personas no vienen por gusto, vienen porque sufren, porque el hambre, la desesperación no entiende de barreras y no entiende de mares, y ante esta situación tenemos que ser todos consecuentes", ha finalizado Pérez.