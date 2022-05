Protestan contra la mercantilización de universidades ante Conferencia Unesco

Decenas de miembros de sindicatos de estudiantes y educativos se han concentrado ante el Palacio de Congresos de Barcelona, donde se celebra la III Conferencia Mundial de Educación Superior de la Unesco, para protestar por lo que consideran mercantilización de las universidades.

Han convocado la protesta la Asociación de Estudiantes Progresistas, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans y los sindicatos USTEC, IAC, COS y CGT, han informado a Efe fuentes de los convocantes.

Los manifestantes, que portaban una pancarta en la que se podía leer "Unesco, así no. En defensa de la Universidad Pública", han coreado consignas como "No, no, no a la privatización", y "Basta de externalizaciones".

Fuentes de los participantes en la protesta han informado de que han pretendido acceder al interior del Palacio de Congreso donde tiene lugar la Conferencia para "trasladar a la Unesco nuestro mensaje antiprivatizador" y han denunciado que la policía les ha impedido el paso.

Según las mismas fuentes, "la comunidad universitaria ha sido excluida del debate", ya que "ni docentes ni alumnos pueden participar en la configuración de la universidad que vendrá".

Asimismo, han denunciado que la agenda de trabajo de la Conferencia "fue elaborada sin un proceso de consulta amplio y que no se han dado a conocer los documentos que la respaldan".

Para los manifestantes, la Conferencia debería ser "un espacio para definir estrategias contra la privatización, la mercantilización y la desterritorialiación universitaria"

Apoyada por las administraciones y la Asociación Catalana de Universidades Públicas, la Unesco celebra desde ayer y hasta mañana la III Conferencia Mundial de Educación superior, en la que más de 1.500 participantes internacionales diseñarán la hoja de ruta de las universidades para la próxima década, basada en parámetros de sostenibilidad e inclusión, según ha señalado la entidad. EFE.

