La propuesta de Ramón Arcusa (Dúo Dinámico) al conocer el último fichaje de Podemos: "Lo tienen crudo"

Ramón Arcusa es conocido mundialmente por ser uno de los integrantes del Dúo Dinámico. La mítica banda volvió a ocupar parte de la actualidad de este 2020 al popularizarse de nuevo su canción 'Resistiré' que llegó a ser versionada por una decena de grandes artistas para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus.

Pero es que, además, Ramón, se está convirtiendo en los últimos meses en una especia de celebridad en las redes donde, ni corto ni perezoso, se anima a comentar algunas de las noticias que protagonizan los políticos de nuestro país. El último blanco de sus críticas, el partido de Pablo Iglesias y su último fichaje.

El sindicato de los manteros y el Dúo Dinámico

Y es que esta semana Pablo Iglesias y su candidatura de Podemos para presidir la Comunidad de Madrid, ha presentado a un curioso fichaje que ha suscitado multitud de comentarios en las redes sociales. Entre ellos, el del cantante del Dúo Dinámico, que ha querido hablar directamente de Serigne Mbayé, portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid.

No me digáis que lo del 'Sindicato de Manteros' no tiene su qué...





"No me digáis que lo del 'Sindicato de Manteros' no tiene su qué...", ha comentado Arcusa en relación al polémico nombramiento. Además, ha añadido un segundo mensaje en el que ampliaba su opinión sobre la figura de Serigne Mbayé.

Yo le pondría 'Sindicato del Top Manta' para que nos entendamos. No sé qué pensarán de eso los pequeños comercios que pagan impuestos y tal y lo tienen más crudo cada día.





Arcusa, sin dudarlo, ha hecho una sugerencia sobre la denominación que utiliza el Sindicato al que representa el nuevo fichaje de Podemos: "Yo le pondría 'Sindicato del Top Manta' para que nos entendamos", añadía. "No sé qué pensarán de eso los pequeños comercios que pagan impuestos y tal y lo tienen más crudo cada día", remataba un Arcusa al que no se le veía del todo satisfecho con el nuevo miembro de Podemos que tratará de ayudarle a alcanzar la presidencia de la Comunidad de Madrid.

La opinión de Ayuso sobre Serigne

La presidenta madrileña y candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso, considera que a la gente "normal" y que paga impuestos "religiosamente" no le gusta que a los manteros "se les premie con un escaño", en alusión al fichaje de Unidas Podemos del portavoz del Sindicato de Manteros, Serigne Mbayé.

En una entrevista en Esradio, Ayuso ha dicho que las listas de Iglesias se están pergeñando con "manteros, okupas, agresores" y "Madrid no es eso".

Considera que Iglesias se va a dar cuenta de que "Madrid es otra cosa", porque ella ha estado en "todos los barrios, desde los más pudientes a los más pobres" y "nadie le quiere, porque la gente no quiere vivir ni con esa confrontación ni con ese odio".

Por ello, a juicio de Ayuso, el proyecto "liberal" del PP va a ser "un muro" para Iglesias, así como para el socialismo que, en su opinión, "sigue sin entender Madrid".

Por otro lado, Ayuso ha defendido su estrategia "quirúrgica" contra el covid frente a la de otras comunidades y países que "han decidido cerrar" y con las que los dirigentes se sienten "protegidos" como políticos, pero que, a su juicio, no es eficaz ni es "ir contra el virus".

Para la presidenta supone, de hecho, "un abuso de poder al que se están acostumbrando los ciudadanos", y no entiende "por qué", ya que los ciudadanos "no pueden salir de Madrid, no pueden recibir visitas en sus casas, no pueden salir" y "encima" les cierran sus negocios "de toda la vida".