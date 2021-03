Los profesores de música se quejan a Celaá: una hora semanal es insuficiente

-FOTOGALERÍA- CAR001. CARACAS (VENEZUELA), 29/04/2020.- El joven Miguel Márquez, integrante de la Orquesta Metropolitana del Oeste, toca la tuba el 23 de abril de 2020, en la sala de su casa en Caracas (Venezuela). Los músicos en Venezuela no abandonan ni sus ensayos ni sus instrumentos a pesar de no poder reunirse con sus compañeros de orquesta debido a la cuarentena para evitar el contagio del coronavirus. "La cuarentena me ha tomado más ocupado por temas de la Universidad y por los estudios musicales personales. Como no tenemos actividad presencial, pues cada músico tiene que estudiar más su instrumento", dijo Miguel durante la sesión fotográfica. "Yo soy músico de orquesta. A mi me hace falta el compañero de al lado porque nos ayudamos. Si fuese músico solista seria diferente", expresó. "Aquí lo que molesta es el internet. Mi profesor nos envía las lecciones por WhatsApp, nos da el número de lección de un determinado compositor, y al estudiarlas debemos enviarle un audio. Muchos prMIGUEL GUTIÉRREZ