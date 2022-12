Profesores vs. libreros: ¿cuánto leen los niños de infantil y primaria?

Los profesores de infantil y primera aseguran que más de la mitad de sus alumnos leen menos de 4 libros al año. Son datos de una encuesta anual en la que el 86% de los docentes señalan la falta de implicación de los padres como causa de este bajo nivel de lectura en el ámbito escolar. Los datos contrastan con los del barómetro de lectura del gremio de libreros que sitúa esa franja de edad en lo más alto del consumo de libros y creciendo, en el último año, un 17%.

En lo que sí coinciden todos es en la importancia de la comprensión lectora para el buen desarrollo de nuestros hijos en todos los ámbitos.

Según el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros 2022, el porcentaje de hogares con menores de seis años en los que se lee a los niños alcanza el 75,9%. El tiempo dedicado a la lectura a la semana es de 3 horas y 23 minutos.

Entre los 6 y los 9 años, el 83,7% lee libros que no son de texto. Dedican 3 horas y 8 minutos a la semana a la lectura.

En cuanto a los adolescentes. el 100% de los niños de 10 a 14 años lee libros. el 77,5% es lector frecuente y afirma haber leído una media de 12,6 libros al año en su tiempo libre. Donde detectan bajada, hasta el 65% es en el tramo de edad entre 15 a 18 años. La media de libros leídos alcanza los 12,5 libros.

Los datos contrastan y mucho con la percepción que los docentes tienen en el aula: aseguran que más de la mitad de sus alumnos leen menos de 4 libros al año, según la encuesta anual que realiza el Barómetro CICLIP entre los maestros y en la que participaron cerca de 1.700 docentes.

Desde el gremio de libreros nos aseguran además que los datos de su barómetro están avalados por los números de comercio interior, que ha detectado un incremento constante en la venta de literatura infantil y juvenil, el último año, del 17%.

¿Dónde está entonces el problema?

“En el colegio no hay bibliotecas escolares y no hay bibliotecas de aula” asegura Antonio María Ávila, gerente del gremio de libreros. A es to hay que añadir que “el desarrollo curricular es tan extenso que deja poco tiempo para esa labor en el propio colegio”.

La ley educativa prevé tan solo una hora lectiva semanal para el fomento de la lectura en esos niveles educativos.

En la encuesta a los profesores estos confiesan que en un tercio de los colegios no se llega siquiera a esa hora. También reconocen, casi al 100% que con un plan de lectura y más tiempo para preparar la clase mejoraría la comprensión lectora de sus alumnos y el 88% reclama más horas lectivas específicas.

Lo que sí se puede deducir de los datos es que los padres sí se implican con sus hijos en esta actividad. Antonio María Ávila se pregunta “¿cómo sabe el profesor lo que yo hago en casa con mis hijos? Los padres no suelen contar eso, por lo que el dato proviene de una suposición del profesor”.

¿Dónde, la solución?

En el colegio donde Amelia Redondo da clase a niños de 8 a 10 años, tienen un plan de lectura más innovador que ha mejorado mucho el nivel de lectura de sus alumnos. Para empezar, es el alumno el que elige el libro que quiere leer y después empieza el juego.

“Puede elegir también un plan de actividades donde desarrolle sus propias fortalezas”. Su plan de lectura no tiene nada que ver con lo clásico: leerse un libro y hacer un resumen. “trabajamos las ocho inteligencias de Gardner con actividades muy atractivas para trabajar cada una de ellas, también aparece el resumen del libro, en inteligencia lingüística, pero también describen los personajes, qué música le pondrías si se hiciese una película del libro y por qué asociar un personaje con un elemento de la naturaleza, o dibujan una escena... eso ha mejorado muchísimo el nivel de lectura”.

Amelia nos cuenta que también tienen un plan de lectura en el aula “tenemos un libro que leemos todas las semanas una hora dentro del aula y que vamos analizando, pero cada dos semanas los niños visitan la biblioteca del aula y hacen actividades relacionadas con las inteligencias de las que te he hablado”. No solamente hacen el resumen del libro, “es una visión totalmente diferente a la tradicional”.

El colegio de Amelia Redondo tiene biblioteca de centro, y bibliotecas de aula.

La docente asegura que “no hay que echarle toda la culpa a los padres. Hay que prepararle actividades divertidas a los niños, que no vean la lectura como una imposición, tiene que ser algo lúdico y que disfruten, si les preparas actividades atractivas, el niño se implica”.