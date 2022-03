La profecía de Margarita del Val sobre ómicron que ya se ha cumplido: lo dijo en diciembre

La viróloga del CSIC Margarita del Val es una de las voces más reconocidas de nuestro país a la hora de analizar la pandemia, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

En este sentido, diversos medios de comunicación han recurrido a ella para conocer el verdadero impacto de la sexta ola en nuestro país, que aunque ya muestra un descenso acusado, ha dejado cifras de contagios récords a causa del efecto de la variante ómicron en nuestro país.

Hasta tanto llegó el tema que desde el Gobierno se planteó una vuelta de la mascarilla en exteriores y el impulso a la vacunación ante el incremento de contagios en esta sexta ola, tras la llegada de la variante ómicron y coincidiendo con el inicio de las fiestas de Navidad. España ahora se encuentra en una situación más sostenible aunque todavía de alerta, tras haber bajado de 500 en los casos de incidencia acumulada media por cada cien mil habitantes.









Al final, como tantas otras veces a lo largo de la pandemia, se terminó por dejar en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de implantar medidas más duras en función de la situación de cada territorio. Algo que ha sido una constante y que le ha valido críticas al Gobierno central

La previsión de Margarita del Val que se ha cumplido

De cara al futuro, Margarita del Val lanzó un pronóstico en una entrevista radiofónica sobre cuándo podríamos ver el punto más álgido de casos en esta sexta ola que parece que ya termina, a pesar de la transmisibilidad motivada sobre todo por la variante ómicron: "Al ver que es más alta que la oleada de verano nos están asustando y probablemente nos quede un mes de subida de casos porque pasó el año pasado y no creo que vayamos a adoptar medidas más estrictas que el año pasado", era lo que decía la científica del CSIC a finales de diciembre. De esta forma, Margarita del Val acertó al anticipar la duración que tendría el pico de subida de la sexta ola, la cual tendríamos que ver, tal y como ella adelantó, cómo crecía durante el mes de enero.

A este avisó que Del Val lanzó, habría que añadirle el hecho de que, tras el mes de ascenso de contagios que ya hemos vivido, llegaría el descenso, prácticamente de la misma duración hasta llegar a la situación actual en la que nos encontramos.

También explicó el contexto en el que comenzaron a aumentar los contagios: "Antes de llegar la Ómicron, hemos tenido contagios. Empezamos con Black Friday, el puente de la Constitución, las compras navideñas y han cambiado las medidas personales de cada uno". Unas fiestas que ahora, en los primeros días de marzo, vemos muy lejanas, pero que sin duda son el origen de una explosión de casos como pocas se han visto en España.









Otro de los temas que ya en diciembre apuntaba Margarita del Val sobre la variante ómicron, después de que diesen muchas teorías sobre su incidencia y la gravedad que podía y puede provocar en personas vacunadas y no vacunadas, fue el siguiente: "No es más leve -ómicron- y causa enfermedades igual de graves en los vacunados, igual de graves en los no vacunados que causaría Delta".

