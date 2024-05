Los datos del paro americano animan a los Mercados globales

José Andrés Álvarez, asesor de inversiones de Renta 4 Banco, repasa en Mediodía en COPE León la situación de los mercados.

Vuelven las subidas después de un tiempo de dudas animados por la expectativa de nuevo de bajadas de tipos más agresivas por parte de los bancos centrales tras el dato de paro del viernes de Estados Unidos que reflejaba un empeoramiento y una moderación de los salarios.

Estamos en un periodo de obsesión de los mercados por la política monetaria de los bancos centrales. Un mínimo repunte del paro ha provocado que la expectativa de bajada de tipos en Estados Unidos haya pasado de una a 2 y eso ha supuesto un repunte en todos lo índices mundiales.

Europa

En la zona Euro parece más claro que la bajada de tipos empezará en junio y será más pronunciada que en Estados Unidos. Aunque los datos adelantados de evolución de la economía reflejan recuperación a pesar del nivel de los tipos de interés actual.

Acuerdo entre Israel e Irán

Por el lado geopolítico sigue todavía esa incertidumbre, aunque continúan las negociaciones. A esto hay que añadir la amenaza de Putin de hacer maniobras con armas nucleares como respuesta a Reino Unido y Francia que plantean la posibilidad de enviar tropas en apoyo de Ucrania.

Esto no es excesivamente preocupante, aunque siempre hay que tener en mente la posibilidad de un pico de tensión entre países, si se produjera, Jose Andrés opina que provocaría un susto importante en los mercados y sería la oportunidad para entrar en renta variable, puesto que la fortaleza de la economía norteamericana está sorprendiendo. Los resultados empresariales están siendo muy positivos a pesar de los temores de desaceleración. De hecho la previsión de los analistas para el 2º trimestre de este año es que los beneficios empresariales crezcan. La previsión para todo 2024 es que el crecimiento de los beneficios supere el 10% lo que debería servir de apoyo para la renta variable.

Empresas españolas

Lo más llamativo es la posible fusión de BBVA y Banco de Sabadell. Ayer mismo se pronunció el Sabadell rechazando la oferta. La respuesta de Banco Sabadell era la esperada. El BBVA ofrece una prima del 30% obre la cotización del Sabadell el 29 de abril y ellos dicen que al menos debería ser del 50%.

Oficialmente no habrá acercamientos. Álvarez cree que el BBVA sabía la respuesta que le iban a dar y ahora tiene la posibilidad de aumentar la oferta, aunque supono que no llegará al 50% de prima u ofrecer parte del pago en efectivo, no el 100% en acciones como es la oferta actual.

Jose Andrés no apuesta por una fusión. El equipo directivo de BBVA ha demostrado tener un buen criterio de gestión. Hará una 2ª oferta algo superior a la actual que volverá a ser rechazada y se terminará este tema ahí.

