¿Probarías a hacer un viaje virtual esta Semana Santa?

Nadar con tiburones, visitar la mezquita de Córdoba o adentrarte en las Pirámides de Guiza en Egipto, todo esto y mucho más es posible gracias a la realidad virtual. Hay diferentes opciones de tecnología, pero con un presupuesto de 2 euros ya es posible tener experiencias en 360 grados con unas gafas virtuales conectadas a tu móvil y disfrutar de una escapada sin moverte de tu sofá.

“Gracias a la realidad virtual puedes visitar de forma muy creíble sitios con encanto o disfrutar por ejemplo del arte con la sensación de que casi lo puedes tocar”, explica a COPE Gonzalo Mariscal, director del Departamento de Computación y Tecnología de la Universidad Europea.

Experiencias cada vez más logradas

“Ya hay experiencias donde se simula el olor de visitar un lugar o el tacto con guantes táctiles. También la vista se ve muy estimulada en estas experiencias virtuales, pero todavía hay cosas y sensaciones que no se pueden sustituir con este tipo de tecnología, una serie de emociones y vivencias que se viven “in situ” y que no se pueden simular”, señala Mariscal.

Sin vacaciones esta Semana Santa por motivos profesionales y alentada por su hijo de 13 años Paloma Cortés es desde este martes no solo una iniciada en la realidad virtual sino también una entusiasta. Vivieron una experiencia familiar en un centro especializado en Madrid y les ha gustado tanto que piensan repetir.

“Lo seguiremos probando porque es como meterte en otro mundo, trasladarte a una isla llena de colores y de animales para protagonizar allí un juego lleno de emociones de forma colaborativa y en familia. Fue mi hijo pequeño quien lo vio por Internet y me sugirió probarlo y allá que fuimos. Es algo que no conocía y me ha encantado”, asegura Paloma.

Unos viajes al alcance de la mayoría de los bolsillos

Aunque hace falta un mínimo desembolso es una tecnología accesible para la mayoría de las personas: “unas gafas de realidad virtual cuestan de 250 euros en adelante, pero aun así hay tecnología que puede ser más accesible y por menos de 2 euros puedes conseguir unas gafas de realidad virtual que puedes acoplar en tu móvil y acceder a miles de experiencias en 360 grados”, apunta Mariscal.

Los presupuestos también varían mucho en función de la experiencia, del tipo de tecnología que se use y de la infraestructura necesaria, de forma que según este experto en tecnología.

“La realidad virtual colaborativa con varios participantes con microlocalización exhaustiva capaz de detectar si te ha dado un tiro o no es más cara, pero tiene mayor precisión. Es la gama alta de la realidad virtual. Otras tecnologías son menos inmersivas, pero más asequibles, así que todo depende también para qué público esté diseñada la experiencia”, añade.

Alberto Marcos es gestor de desarrollo en la empresa Zero Latency que tiene 7 centros de realidad virtual en España. Por entre 20 y 35 euros (según el horario elegido), en ellos puedes desde disfrutar del mar en una ciudad sin playa a vivir un apocalipsis zombie o estar secuestrado en una isla paradisíaca. Se implantaron en España en 2016 y según señalan cuentan ya con 500.000 usuarios y su cifra de negocios se duplica cada año con respecto al anterior.

Un público sobre todo familiar

Gracias a la última tecnología inmersiva, los usuarios entran en el mundo virtual por medio de un casco y en cuestión de segundos sin cableado de ningún tipo y pueden participar hasta 8 personas al mismo tiempo. Y según explica Marcos “estamos teniendo un público familiar y esto es algo que inicialmente nos sorprendió porque esperábamos sobre todo jóvenes”.

“En una consola con tu hijo lo normal es que te desesperes a los pocos minutos porque ves que no tienes la destreza que tiene la gente joven, pero en este tipo de tecnología de realidad virtual la curva de aprendizaje es muy corta porque al final no deja de ser comportarte como en el mundo real. Por ejemplo si quieres ir a la derecha pues te mueves a la derecha y tu avatar responde y sigue los movimientos de tu cuerpo y por eso tenemos participantes de todas las edades” explica Marcos.

Un mercado en plena expansión

Los entornos generados mediante tecnología informática que crea en el usuario la sensación de estar dentro de él están en plena expansión. Según las proyecciones de la empresa sportech Telecoming, la facturación del mercado de la realidad virtual en España se duplicará anualmente hasta alcanzar los 232 millones de euros en 2025. 1 de cada 10 euros gastados corresponderán a contenidos.

El futuro: los contenidos y la inmersión total

Aunque lo ideal sería que esta tecnología nos permitiera una inmersión total además de aportarnos como mínimo los mismos 5 sentidos del mundo real, la mayoría de los sistemas a día de hoy se centran únicamente en dos de ellos: la vista y el oído. Para realizar su viaje a este mundo virtual, el usuario tiene la posibilidad de acompañar sus gafas o cascos de simulación con otros dispositivos como guantes o trajes especiales que facilitan la interacción con el entorno, incrementan la percepción de diferentes estímulos e intensifican la sensación de realidad.

“Una vez tengas todo a nivel técnico resuelto hay que invertir en los contenidos que va a ver la gente que experimenta”, señala Marcos cuya empresa oferta aventuras como Engineerium en la que los participantes pueden desafiar los límites de la gravedad y poner a prueba su capacidad de coordinar mente y cuerpo además de evadirse a un mundo imaginario suspendido sobre el océano.