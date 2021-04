En primera línea contra el COVID... y sin ser vacunados

Noemí Sevilla es investigadora del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) que es donde ahora mismo se están llevando a cabo la mayoría de experimentos en vivo testando vacunas contra el coronavirus. Ella nos cuenta a COPE que en el centro trabajan varios grupos con el virus creciéndolo in vitro, en cantidades en cultivo, además de inoculándoselo a animales. No son más de 20 personas de entre 25 y 55 años de edad y llevan meses pidiendo que se les vacune. De hecho el pasado mes de marzo recibieron la citación correspondiente... para el próximo 5 de mayo.

A ellos se unieron unos 200 investigadores del CSIC que finalmente lograron ser vacunados aunque algunos todavía recibieron su dosis hace tan solo una semana. Esta investigadora nos cuenta que se da la paradoja de que a su centro vienen muchos trabajadores del CSIC a utilizar sus instalaciones porque no pueden usar las suyas 'y ellos están vacunados y nosotros no'. La situación surrealista no termina aquí. 'Como estamos en interacción con muchas personas y trabajando con patógenos bastante peligrosos se reclamó que no solo se vacunase a las personas que teníamos un proyecto COVID sino a todo el personal'. El resultado es que solo habrá diez días de diferencia entre la inoculación de unos y otros. Este lunes arrancará con los que menos expuestos están al virus.

Esta investigadora ya sabe que tiene cita este próximo 5 de mayo. Pues bien. Pese a la tardanza y las quejas ella está de suerte. Porque en el Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid desconocen cuándo su personal investigador será vacunado. Su decano, Jesús Pérez Gil, nos detalla la situación en COPE. 'Llevamos un tiempo reclamándolo y no parecen hacernos caso. Y eso que estamos trabajando en temas de COVID como un proyecto en el que hacemos análisis del cribado de posibles personas asintomáticas dentro de la comunidad universitaria, con muestras de saliva que estudiamos aquí en la facultad'.

La situación la resume así. 'Aquí en la Universidad nadie ha preguntado quiénes están trabajando en proyectos relacionados con coronavirus'. En la Facultad de Biología ya han sido vacunadas personas mayores de 60 años pero por su edad y no por su puesto de trabajo. 'Hay técnicos superiores, de laboratorios, investigadores senior, doctorales... desde los 30 a los 50 años. No son tantas personas. Unas 20 máximo'. Nos cuenta que en idéntica situación están varias personas en la Facultad de Farmacia o de Veterinaria.

La catedrática de Inmunología del departamento de Medicina de la Universidad de Salamanca, Julia Almeida nos cuenta más de lo mismo. Ella asegura que en la docencia, de actividad semipresencial, se han tomado las correspondientes medidas antiCOVID pero no es suficiente. 'Las prácticas son la parte más delicada. Tanto las de laboratorio como las clínicas'. En su caso tiene 55 años y espera que al menos por edad a ella le toque en más o menos un mes. En cualquier caso, da por seguro que el curso universitario terminará sin la vacunación masiva a todos los docentes.

La Conferencia de Rectores ha pedido a Sanidad hasta 200 mil vacunas para su personal. Asegura que la mitad irían destinadas a docentes e investigadores en primera línea en la lucha contra el virus.