El primer 'teaser' de Birds of Prey nos deja a una Harley Quinn con flequillo tras Escuadrón Suicida

Cuando apenas sabíamos nada del comienzo del rodaje de 'Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn)' nos ha llegado desde las redes sociales un primer vistazo a los personajes en la nueva película de Warner Bros. basada en el universo de Batman de DC Comics. De lo poco que podemos destacar es ese look con flequillo de Margot Robbie, pero con una estética similar a la que su personaje lucía en su aparición previa en 'Escuadrón Suicida'. Y es que el de Harley Quinn será previsiblemente el único protagonista que repetirá en este spin-off en el que hemos podido ver también a Mary Elizabeth Winstead como Helena Bertinelli o La Cazadora, así como Ewan McGregor en el papel del clásico villano del Cruzado de la Capa, Máscara Negra, en una estética más de videoclip.

Sin embargo, el encargado de lanzar este primer vistazo a los personajes no ha sido Warner Bros. sino un nuevo usuario llamado CheekySneakyPeeky que únicamente cuenta con este tráiler en el listado de subidas, por lo que probablemente sea una cuenta creada especialmente para la promoción de 'Birds of Prey'.

Además, la propia protagonista de la película, Margot Robbie, ha comprartido una imágen en la red social Instagram con el nuevo look del personaje.

'Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn)' está protagonizada por Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Derek Wilson, Ewan McGregor, Jurnee Smollet-Bell, Chris Messina y Rosie Perez. Está dirigida por Cathy Yan y escrita por Christina Hodson. El estreno de esta nueva entrego del universo de películas de DC Comics está fijado para el próximo 7 de febrero de 2020.