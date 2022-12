El presidente del Foro Español de la Familia, sobre el 'PIN parental': "Es una ley que nace para ser derogada"

Las asociaciones de familias se rebelan contra la ley de la ministra, Ione Belarra, que veta el 'PIN parental' con el que los padres tienen la última palabra sobre sus hijos. Como hicieran esta semana CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos, y la plataforma de padres de familia, también desde el Foro Español de la Familia han presentado ya sus aportaciones sobre el anteproyecto de la Ley de Familias, ya que piensan que contiene importantes coherencias conceptuales y jurídicas.

Todos ellos consideran que el anteproyecto discrimina a los más de 10 millones de familias que viven casadas en España y que rebaja el reconocimiento a la institución del matrimonio, además de mermar la protección a las familias numerosas y de ser un retroceso en la garantía de derechos y libertades educativas. Ignacio García Juliá, presidente del Foro Español de la Familia, se ha mostrado contundente y ha dado a conocer sus opiniones en COPE: "Esta no es la manera. Es una ley que nace para ser derogada, porque es que no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza como tantas otras que se están haciendo, porque ya digo que esta ley fácilmente puede ser recurrida en el Constitucional. Solamente en el apartado de Educación ya es directamente contraria al artículo 27", argumentaba el presidente del Foro Español de la Familia. La organización lamenta que desde el ministerio de Ione Belarra no les haya consultado para elaborar esta ley que consideran propia de un Gobierno ideologizado que persigue un cambio de modelo social, rápido y sin reflexión.

La Ley de Familias

Hace varias semanas, el Consejo de Ministros aprobaba en primera lectura el anteproyecto de la Ley de Familias, una de las grandes promesas del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Según la ministra Ione Belarra, esta medida se basa en cuarto pilares fundamentales: más protección y apoyo a las familias a la crianza; conciliación; reconocimiento de distintos tipos de familia; y la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. Uno de los elementos más destacados es el que contempla la prohibición del llamado 'PIN Parental', la cual ha estado envuelta en una gran polémica por lo que en sí representa.

A continuación te recordamos las claves de este anteproyecto de ley:

Medidas de conciliación

Cinco días remunerados para cuidado familiar o conviviente por "accidente, enfermedad grave, hospitalización o cirugía con cuidados en casa".

Derecho a ausentarse hasta 4 días por motivos familiares urgentes o "fuerza mayor", en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata.

Permiso de 8 semanas para padres y madres para cuidado de los hijos que podrá disfrutarse de manera continua o no hasta que los menores tengan 8 años.

Derechos de los hogares

Serán numerosas también con beneficios fiscales y ayudas: familias monoparentales con dos hijos, con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o un cónyuge que haya obtenido la guarda y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos, así como las formadas por dos hijos y un ascendiente o descendiente con discapacidad y aquellas con dos hijos en la que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya ingresado en prisión.

Incluye como familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza "con categoría especial", las numerosas con cuatro hijos, con tres hijos en caso de parto múltiple y las familias con tres hijos y bajos ingresos (hasta el 150 % del IPREM).

Registro estatal de parejas de hecho, y al igual que los matrimonios, tendrán 15 días cuando formalicen la inscripción y otros permisos de cuidados.

Permisos y prestaciones en caso de acogimiento de menores o guarda con fines de adopción.

Prohíbe el 'PIN Parental' o que padres y tutores impidan el acceso a contenidos sobre diversidad familiar en los centros educativos.

Derecho a la atención temprana de los menores y sus familias con servicios hasta los 6 años para paliar necesidades de los niños con trastornos de desarrollo.

Marco estatal para acompañar en los primeros mil días de vida de los niños, con apoyos a mujeres para que no se vean obligadas a dejar sus trabajos.