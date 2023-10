Presentan en España el bestseller “Dios. La Ciencia. Las pruebas”

¿Existe un Dios creador? En responder a esta pregunta únicamente desde la ciencia, la razón y el conocimiento, se han empleado a fondo durante 3 años Michel Yves Bolloré y Olivier Bonnassies. De su exhaustiva investigación ha nacido “Dios. La Ciencia. Las pruebas. El Albor de una nueva revolución”, todo un bestseller en Francia con más de 250.000 ejemplares vendidos y disponible desde el 4 de octubre también en España.

Un ensayo muy debatido en el país vecino y que este miércoles se ha presentado oficialmente en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en un acto moderado por la directora del programa Fin de Semana de COPE Cristina López Schlichting, y en el que han participado tanto Bolloré como Bonnassies, ambos ingenieros y empresarios.





A juicio de Bolloré, si el libro ha tenido tanto éxito es porque “se centra en una pregunta que todo hombre debe hacerse al menos una vez en la vida ¿Existe un Dios creador?”. También porque la cuestión divide a la sociedad entre quienes afirman la existencia y los que la niegan esta existencia incluso dentro de una misma familia o en una pareja y que es algo que genera ansiedad y la gente tiene ganas de abordar esta cuestión para saber lo que opina el otro. En juego hay, subraya, otras consideraciones que tienen que ver con el más allá y con lo que sucede después de la muerte porque “si no hay un Dios creador no puede haber tampoco vida más allá de la vida”.

“No es un libro de fe, ni un libro de religión, lo que planteamos y lo que queremos saber es si hay un gran relojero detrás de la maravillosa maquinaria que es el Universo ¿Quién es Dios? ¿Qué piensa? O ¿Qué quiere? No forman parte de esta investigación que parte de una posición neutra desde la que nos dirigimos a todos independientemente de cuál sea su creencia o religión” explicó Bolloré, orgulloso de que la obra haya suscitado interés no solo entre los católicos sino también entre musulmanes, judíos, masones y evangelistas.

Para Bonnassies son los descubrimientos científicos realizados en el inicio del siglo XX los que provocan un vuelco de los enfoques materialistas y negacionistas que comenzaron a enraizarse desde Copérnico a Galileo pasando por Darwin para volver a plantearse la necesidad de la hipótesis de Dios. Entre los nuevos hallazgos la termodinámica y conocer que vamos hacia muerte térmica del universo por el desgaste porque si hay un final quiere decir que también hay un principio; la mecánica cuántica; o el Big Bang que hacen ver que hay un comienzo del Universo que se rige además por un ajuste muy fino de leyes de la física y de la biología sin los que la vida sería imposible.

“Es a partir de ese momento cuando es inevitable volverse a plantear quién lo ha creado todo para que todo funcione y pueda haber vida. Surgen dos nuevas ideas e interrogantes: si hay un comienzo temporal, espacial y material, la causa de ese origen no puede ser ni temporal, ni espacial ni material y tuvo el poder de crearlo todo y regularlo todo, desde la estabilidad de los átomos a estrellas capaces de brillar más de 10.000 años, algo que era infinitamente improbable y que, sin embargo, ocurrió y que nos lleva, desde la ciencia, a la definición de Dios como ser trascendental. Estamos en una nueva situación en la que todo converge y no es inútil divulgarlo”, afirma Bonnassies, fundador de Aleteia, la primera web católica del mundo.

A su juicio, pensar que los cristianos son irracionales “es lo que no es razonable porque la verdad, aunque no se diga es que la fe no está reñida con la razón. Es verdad que hay un combate de ideas y lucha de intereses y también muchas leyendas como que la Iglesia está en contra de la ciencia cuando precisamente la ciencia ha nacido en el mundo católico”.

Las casi 600 páginas que conforman su obra ponen en tela de juicio la visión puramente materialista del Universo con pruebas convergentes y racionales y se ha llevado a cabo en colaboración con una veintena de especialistas (físicos, matemáticos, biólogos, historiadores...). Se apoyan en más de 500 referencias y 600 citas, todas referenciadas, incluidas 260 de grandes científicos y 62 de premios Nobel.

Bolloré y Bonnassies exploran la existencia de Dios por medio de 12 temas, la mitad de ellos puramente científicos y el resto diferentes campos del conocimiento en los que abordan la historia del pueblo judío, la figura de Jesús o el milagro de Fátima y todo porque según señalan “si Dios no existe, los milagros tampoco existen y cualquier hallazgo en sentido contrario (como lo ocurrido en el hoy santuario portugués que está bien documentado y que supuso que 3 niños anticiparan lo que iba a ocurrir con 3 meses de antelación) sería una prueba perfecta de que esa teoría es inexacta y de que lo que es exacto es la teoría contraria”.

No solo tiene sentido plantearse la existencia de Dios desde la ciencia sino que es posible también encontrar la respuesta desde la ciencia, subrayan los autores que consideran que la física del siglo XX ha invadido un campo antes reservado a la metafísica y que desde la segunda mitad del siglo pasado han surgido las pruebas científicas de la necesaria existencia de un Espíritu Creador del origen del Universo invirtiendo completamente la tendencia de los siglos anteriores a considerar el ámbito científico incompatible con cualquier reflexión sobre este tema.

Consideran que parte de su aportación consiste en hacer una síntesis para el gran público de todas las pruebas disponibles y demostrar que todo converge para que “al final de la lectura cada cual pueda decir clara y libremente lo que quiere creer”.

El impacto de su libro se resume en dos situaciones que contaron durante la presentación, las más de dos millones de visualizaciones que ha tenido su intervención sobre la obra en la radio y televisión musulmana Beurre FM o el hecho de que esté motivando conversiones de personas que llevaban en ocasiones más de 50 años alejados de la fe.

Schlicthing por su parte señalaba al inicio del acto que el logro de este libro es hacer accesible al gran público que “la ciencia no desmiente la existencia de Dios, sino que más bien la prueba y está abierta a la posibilidad de la creación, de Adán y Eva y de que Dios existe y que son los prejuicios los que impiden afrontar las grandes cuestiones de forma crítica y los que sofocan la curiosidad. La ciencia plantea preguntas y es la que vence a los prejuicios”.

Es un libro tanto para leer como para regalar aseguraba la comunicadora de COPE y dirigido “tanto a creyentes que no sabemos de ciencia como a no creyentes que desean entender la racionalidad del cristianismo. 250.000 ejemplares se han vendido en Francia y con que aquí se vendieran 50.000 serviría para desmontar muchos falsos prejuicios falsos y para demostrar que los cristianos no somos bobos”.