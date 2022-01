Preocupación por el estado de salud de Antonio Resines tras un mes en la UCI

Este sábado se cumple un mes desde que Antonio Resines ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos del madrileño hospital Gregorio Marañón aquejado de una neumonía bilateral derivada del Coronavirus. Aunque en un primer momento las noticias eran esperanzadoras - "se encuentra consciente y no necesita ventilación mecánica. Os mantendremos informados ante cualquier novedad" rezaba el único comunicado emitido desde que el actor fue hospitalizado - con el paso de los días la preocupación ha ido en aumento.

A pesar de que hay silencio absoluto por parte de su mujer, Ana Pérez-Lorente, y el único hijo del intérprete, Ricardo Fernández de Mateo, en los últimos días no pocos amigos se han pronunciado sobre el delicado estado de salud de Resines y, aunque prudentes, dejan entrever la gravedad de su situación.

El último, Juan Echanove, que en una entrevista en La Sexta ha confesado que "no sé qué pasaría conmigo si mi amigo Resines no saliera de esto. Todos los días, cuando me levanto, lo primero que pienso es: 'Mi amigo Resines está luchando', es un luchador, el mejor de todos nosotros, con diferencia".

Javier Gutiérrez, otro amigo del actor, expresaba su preocupación por él en la entrega de los premios 'Días de cine': "Hay que tener cierta precaución porque ya sabemos de muchos pacientes y, de gente conocida, que das un pasito delante, uno detrás. No hay que lanzar las campanas al vuelo pero Antonio es un tipo muy fuerte y estoy seguro de que se van a recuperar muy pronto? No, no va a poder con él. Yo confío en que va a salir adelante porque es un tipo muy fuerte y las noticias son esperanzadoras"

Ana Obregón, Santiago Segura, Pepón Nieto, Jonás Trueba... numerosos rostros conocidos que en los últimos días han expresado públicamente su cariño por Antonio y sus esperanzas en una recuperación que se está alargando más de lo que a todos nos hubiese gustado.

Además, Movistar+ ha decidido aplazar el estreno de la última serie protagonizada por el actor con su amigo Miguel Rellán - que también estuvo ingresado por Covid al inicio de la pandemia - 'Sentimos las molestias', previsto para este mes de febrero, a la espera de ver cómo evoluciona Resines.

Su compañera sentimental desde hace 30 años, Ana Pérez-Lorente, continúa en la línea de discreción y silencio que mantiene desde el ingreso hospitalario del querido intérprete hace casi un mes y, muy seria, asegura que "no quiero hablar". "No vamos a comentar nada, de verdad. Lo siento mucho. Os lo agradezco muchísimo", ha añadido, confesando que, desgraciadamente, no hay ninguna novedad en el estado de salud de Antonio Resines, que mañana cumple un mes en la UCI: "Nada, ¿vale?".