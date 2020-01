¿Predijeron Los Simpsons también este brote de coronavirus?

La serie acumula, año tras año, millones de seguidores en todo el mundo por su contenido y particular sentido del humor, pero desde hace tiempo también alberga una leyenda premonitoria en su haber. Es conocida por haber hecho profecías increíbles que después se han hecho realidad. Ahora, con la alerta mundial provocada por el brote de coronavirus en China, parece que 'Los Simpsons' podrían haber previsto que esto ocurriría. El capítulo donde se produciría la profecía data del año 1993, ni más ni menos. Aunque en la serie la enfermedad proviene de Japón, esto no evitó que los internautas asociaran el capítulo con el brote del nuevo coronavirus en China, y ya lo calificaron como una nueva profecía de la serie animada. Se trata del episodio 21 de la cuarta temporada de la serie, titulado 'Marge in Chains' ('Marge encadenada'). En él hablaban sobre un virus proveniente de Asia, parecido a la gripe, que a través de un servicio de paquetería llega a la ciudad estadounidense de Spriengfield, donde vive la familia Simpson, y se esparce rápidamente entre la población.

Not quite accurate but did the Simpsons once again predict that there was gonna be a deadly virus outbreak? #coronavirus pic.twitter.com/sc7KDbjAqH