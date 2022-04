¿Por qué a veces nos pitan los oídos? Este fenómeno, que ocurre en el oído interno, es conocido como tinnitus

¿Alguna vez te han pitado los oídos? Seguramente la respuesta sea sí. Hay gente que lo asocia a que están hablando bien o mal de ellos, dependiendo de cuál sea el oído que nos pita. No obstante, esto no es cierto, escuchar un zumbido cuando no hay ruidos externos es un fenómeno conocido como "tinnitus". Casi un 40% de la población española sufre este pitido alguna vez, aunque normalmente, no es algo de lo que preocuparse. Sin embargo, un 10% (12 millones de personas) de la sociedad lo padece de manera constante, hasta el punto de que les sea complicado mantener una conversación por la molesta sensación en el oído.

Este sonido puede darse solo en el oído derecho o el izquierdo, así como en ambos a la vez. El momento en el que más notamos el zumbido es por las noches, cuando el ruido de nuestro alrededor es nulo. La mayoría de las veces, el tinnitus se padece como consecuencia de un error en nuestro sistema auditivo, produciéndose una vibración en los tejidos que rodean al oído interno. Por ejemplo, si escuchamos música durante un largo período de tiempo con los auriculares puestos, es posible que, cuando nos los quitemos, sintamos un leve pitido en los oídos.

No es un problema de salud, pero sí un síntoma de algún problema más grave

Al igual que ocurre cuando el impacto del sonido ha sido muy fuerte, como con los fuegos artificiales. El oído ha estado sometido a una sobreexcitación y como consecuencia un zumbido ronda nuestro sistema auditivo. Esta afección puede ocasionar que las personas tengan problemas al dormir, al concentrarse, además de sentimientos negativos como frustración e incluso depresión. Cabe destacar que no hay una edad en la que el tinnitus puede aparecer, lo pueden sufrir tanto niños como adultos. En realidad no se considera un problema de salud. Sin embargo sí puede ser un síntoma de algún problema más grave.

El pitido puede proceder de una infección en el oído, una acumulación de cera, tras haber estado expuesto a sonidos fuertes o como efecto secundario de algún medicamento en específico. Por lo tanto, solo deberemos acudir a un profesional si la molestia perdura durante varias semanas, para que nos realicen un audiograma (prueba de audición). En caso de que tengamos mareos o perdamos parte de la audición sí que tendremos que acudir con urgencia al médico. De la misma manera que si sufrimos síntomas de vértigos.

Es más, tener varios de estos síntomas a la vez pude indicarnos que padecemos la enfermedad de Ménière (la causa común de la sordera). Otro tipo de sensaciones que pueden servirnos como alerta de que tenemos algo más grave, como para acudir a un especialista, es escuchar palpitaciones o latidos en los oídos. Esto se conoce como tinnitus pulsátil. Sufrir esto podría ser consecuencia de un tumor benigno, infecciones en el oído medio, niveles altos de la presión arterial, tener las arterias bloqueadas o un derrame cerebral.